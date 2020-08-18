Altın fiyatı hızlı yükseldi
|18 Ağustos 2020 08:54
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Geçtiğimiz hafta psikolojik sınır olan 2000 doların altında seyreden ons altın yeni haftaya güçlü yükselişle başladı. Dün 1929 dolarla güne başlayan ons altın gün sonunda 1990 dolara kadar yükseldi. 61 dolarlık yükseliş yaşayan ons altın gram altın fiyatlarında da hareketliliğe neden oldu. Gram altın fiyatlarında dün 16 lira seviyesinde yükseliş yaşandı.Bugüne de yüksek seviyelerden başlayan ons altın 2000 dolar sınırında hareket ediyor. Koronavirüse ilişkin Rusya'nın aşı iddiası dışında herhangi bir gelişme olmaması, ABD-Çin arasındaki gerginliğin devam etmesi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin tartışmaların başlaması altına olan talebi destekliyor.
ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR
Gram altın güne 470.8 lira seviyesinden başladı. En düşük 469.7 lira, en yüksek 474.7 lira seviyesi görüldü. Saat 08:48 itibarıyla gram altın 474.6 lira seviyesinden işlem görüyor.
Ons altın ise güne 1985 dolar seviyesinden başladı. En düşük 1980, en yüksek 1999.44 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:48 itibarıyla ons altın 1999.1 dolar seviyesinde bulunuyor.
2000 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ
Ons altında psikolojik sınır olarak tabir edilen 2000 dolar seviyesi önemli eşik olarak karşımıza çıkıyor.
Saat 08:56 itibariyle 24 ayar altının gramı 473,28 TL den işlem görüyor
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