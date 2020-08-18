'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'

2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi alınan kararla ertelenmişti. Eğitim öğretimin 21 Eylül'de başlayacağı Bakanlık tarafından duyurulmuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a kouştu. Kayıpmaz, eğer tedbirli olmazsak okullar bu yıl uzaktan eğitim ile devam edebilir diye uyardı.

Fırat, Vaka sayıları artmaya devam ederse okulların bu yılı da uzaktan eğitimle geçirme ihtimali olup olmadığını sordu.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'ın soruya verdiği cevap

"Bu ihtimalin var olduğunu göz ardı edemeyiz. Vaka artış hızının yükselmesi durumunda okulların açılma kararı yeniden gözden geçirilebilir. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız da eğitimin kademeli ve seyreltilmiş bir biçimde yürütüleceğini açıklamıştı. Tedbirsiz davranışlar, okulların açılması da dahil birçok faaliyeti tehlikeye atabilir."