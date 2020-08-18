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AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama

AFAD'ın vatandaşların telefonlarına gönderdiği deprem mesajlarıyla ilgili açıklama yapan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu "Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor" dedi
 18 Ağustos 2020 09:06
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AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama

17 Ağustos 1999'da Gölcük'te meydana gelen 7,6 şiddetindeki korkunç depremde 17.480 kişinin hayatını kaybetmişti. AFAD ise o gün yaşananların bir daha olmaması için vatandaşalara hatırlatma mesajları attı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

GÜLLÜOĞU: AFAD KİMSEYE YÜRÜMÜYOR

Güllüoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "AFAD'dan gelen SMS'ler üzerine; Telefon çocukta değil. Bir kamu hizmeti olarak operatörlerle birlikte gönderiyoruz. Yani kimse bu işten para kazanmıyor. AFAD kimseye yürümüyor ama evet hepinizi, bu ülkenin bütün insanlarını çok seviyor. Deprem unutulan bir gerçek, lütfen bu hatırlatmaları dikkatle okuyun. Sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AFAD, "Bugün 17 Ağustos, hatırlatıyoruz!" şeklinde başlayan ve farklı uyarılarda bulunan SMS'leri milyonlarca kişinin telefonuna iletmişti.

Kaynak: Haber Global
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