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Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav alanını değiştirmek isteyenlerin durumunu yeniden değerlendirdi.
 18 Ağustos 2020 09:07
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Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru

Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav alanını değiştirmek isteyenlerin durumunu yeniden değerlendirdi.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine!

04 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapan adayların başvuruları ile 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerden seçtiği sınav türünü veya alanını değiştirmek isteyenlerin durumları değerlendirilmiştir.

Başvuru sonuçlarına itirazda bulunacak adayların belirtilen ret gerekçelerine ilişkin eksik belgelerini sınav duyurularında belirtildiği şekilde elden veya kargo yolu ile aşağıda belirtilen adrese 20 Ağustos 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

20 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA
Memurlar.Net
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