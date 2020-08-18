Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru
|18 Ağustos 2020 09:07
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav alanını değiştirmek isteyenlerin durumunu yeniden değerlendirdi.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine!
04 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapan adayların başvuruları ile 03-14 Şubat 2020 tarihleri arasında başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerden seçtiği sınav türünü veya alanını değiştirmek isteyenlerin durumları değerlendirilmiştir.
Başvuru sonuçlarına itirazda bulunacak adayların belirtilen ret gerekçelerine ilişkin eksik belgelerini sınav duyurularında belirtildiği şekilde elden veya kargo yolu ile aşağıda belirtilen adrese 20 Ağustos 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
20 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
İtiraz dilekçelerinin gönderileceği adres:
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı
6001. Cadde No: 9 06800-Çankaya/ANKARA
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
18 Ağustos 2020 10:02
|AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
18 Ağustos 2020 09:06
|Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
18 Ağustos 2020 08:59
|Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 08:24
|Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
18 Ağustos 2020 06:50
|Şanlıurfa'da 'HES kodu onayı' dönemi başladı
17 Ağustos 2020 23:25
|İşte Türkiye'nin Mavi Vatandaki gurur kaynakları
17 Ağustos 2020 22:59
|Bakımı süren 'Kanuni' göreve hazırlanıyor
17 Ağustos 2020 22:57
|Kırşehir'de maske zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı
17 Ağustos 2020 22:54
|Bir ilde daha sokak düğünlere kısıtlama getirildi
17 Ağustos 2020 20:55