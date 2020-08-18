1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz , Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzeme kesinlikle kullanmayın dedi.
 18 Ağustos 2020 09:20
Yazdır
Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a kouştu. Kayıpmaz, berber kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte edilmemiş malzemeleri kesinlikle kullanmayın dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'ın berber, kuaför ve güzellik salonlarına dair yaptığı açıklama

Güzellik salonları, kuaförler, cilt bakımı yapan yerlerde çalışanlar mutlaka maske ile burnunu kapatmalı, siperlik kullanmalıdır.

Ayrıca dezenfekte edilmemiş ve makyaj malzemesi gibi dezenfekte edilemeyen malzemelerin kesinlikle ortak kullanılmaması lazım.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan TRT sanatçısı vefat etti
17 Ağustos 2020 15:09		 Valilik uyardı: Sevgili Ankaralılar tehlike hala geçmiş değil!
17 Ağustos 2020 12:18
Koronavirüsten ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim
17 Ağustos 2020 10:19		 Korona virüsle mücadelede güzel haber
14 Ağustos 2020 11:42
Bakan Koca'dan okullar için velilere uyarı
14 Ağustos 2020 11:40		 Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi
14 Ağustos 2020 09:53
'Unutkanlık, şah damarı darlığının belirtisi olabilir'
14 Ağustos 2020 09:43		 'Sıkı topuz' kellik sebebi
13 Ağustos 2020 12:59
Ateş ölçüp dezenfektan sıkan, maske veren robot geliştirdiler
12 Ağustos 2020 11:23		 Bilim Kurulu Üyesi: Yıl sonunda virüsten kurtuluyoruz!
12 Ağustos 2020 10:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı10:11 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha10:02 - Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?10:02 - 'Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz'10:02 - Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
09:51 - YDS'ye yeniden başvuru alınacak09:46 - Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var09:44 - Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü09:36 - Dolar kritik eşikte güne başladı09:26 - Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı09:25 - Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
09:20 - Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!09:10 - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı09:09 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi09:07 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru09:06 - AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
09:02 - 'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Altın fiyatı hızlı yükseldi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
keyifsiz 1
kallavi 1
Uyku göz bandı 1
kadın programları 2
ev karantinası 2
17 ağustos marmara depremi 1
mutsuz 2
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
mahalle düğünleri 2
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam