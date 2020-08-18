Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz , Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzeme kesinlikle kullanmayın dedi.
|18 Ağustos 2020 09:20
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Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a kouştu. Kayıpmaz, berber kuaför ve güzellik salonlarında dezenfekte edilmemiş malzemeleri kesinlikle kullanmayın dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'ın berber, kuaför ve güzellik salonlarına dair yaptığı açıklama
Güzellik salonları, kuaförler, cilt bakımı yapan yerlerde çalışanlar mutlaka maske ile burnunu kapatmalı, siperlik kullanmalıdır.
Ayrıca dezenfekte edilmemiş ve makyaj malzemesi gibi dezenfekte edilemeyen malzemelerin kesinlikle ortak kullanılmaması lazım.
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