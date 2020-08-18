Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
|18 Ağustos 2020 09:26
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Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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