1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pozitif diye eve gönderilen, evde kendisini izole etmesi istenilen hastaların dışarıda dolaşmalarının vaka artışının hızlanmasına neden olduğunu söyledi
 18 Ağustos 2020 09:46
Yazdır
Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var

Vakaların daha çok toplu organizasyonlardan sonra arttığını belirten Çetin, "Sayın valimize de teklif ettim. Cenazelerin vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor" dedi.

Konya, koronavirüs vaka artış oranlarında, iller arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok tedbir alınmasına rağmen halkın özellikle maske ve mesafe kurallarına gereken önemi vermediği gözleniyor.

Tabip Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin de vaka artışlarında, halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarının etkili olduğunu söyledi.

Konya'daki vaka artışının perde arkası: "Testi pozitif çıkıp işe gidenler var"

Çetin, "Vaka sayılarındaki artışı vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarına bağlıyoruz; ama o aşama geçti. Halen maske takmayan insanları görüyoruz. Fakat bunu normal söyleyerek taktırılacak gibi de görünmüyor. Yaptırım uygulanması gerekiyor. Bunun haricinde evine pozitifsin diye gönderdiğimiz, evde kendini izole etmesini istediğimiz insanların sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması, bu artışın hızlanmasına sebep oldu. Dolayasıyla izolasyon ve filyasyon ekiplerimizin söylemlerine vatandaşın çok iyi itibar etmesi gerekiyor. Yakın bir temas olduğu zaman kimsenin kendisine bir şey söylemeden kendisini izole etmesi ve 14 gün kimseyle temas kurmaması gerekiyor" dedi.

'POZİTİF KİŞİLERİN İŞE GİTTİĞİ YÖNÜNDE İHBARLAR ALIYORUZ'

Konya'daki vaka artışının perde arkası: "Testi pozitif çıkıp işe gidenler var"Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bazı kişilerin işe gitmeye devam ettiğini belirten Çetin, "Şu anda pozitif olan, PCR sürüntüsü pozitif olan insanların işlerine gittikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Doktor arkadaşlarımızdan bize bu yönde bildirimler oluyor. Biz de Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'mıza bunları bildirerek dolaylı olarak ihbar etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Konya'daki vaka artışının perde arkası: "Testi pozitif çıkıp işe gidenler var"

Toplu organizasyonların da vaka artışında önemli etken olduğunun altını çizen Çetin, "Daha çok vakaların bu tür toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaştan aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın valimize de teklif ettim. Cenazelerin vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygıdeğer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Bu tür kalabalıklarla maalesef bulaş çok daha fazla oluyor" dedi.

Konya'daki vaka artışının perde arkası: "Testi pozitif çıkıp işe gidenler var" Öte yandan kentte artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı. Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada, son 2 ay içinde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması dikkat çekti.

Çetin, "Vaka sayılarındaki artışı vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarına bağlıyoruz; ama o aşama geçti. Halen maske takmayan insanları görüyoruz.

Fakat bunu normal söyleyerek taktırılacak gibi de görünmüyor. Yaptırım uygulanması gerekiyor. Bunun haricinde evine pozitifsin diye gönderdiğimiz, evde kendini izole etmesini istediğimiz insanların sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması, bu artışın hızlanmasına sebep oldu. Dolayasıyla izolasyon ve filyasyon ekiplerimizin söylemlerine vatandaşın çok iyi itibar etmesi gerekiyor. Yakın bir temas olduğu zaman kimsenin kendisine bir şey söylemeden kendisini izole etmesi ve 14 gün kimseyle temas kurmaması gerekiyor" dedi.

'POZİTİF KİŞİLERİN İŞE GİTTİĞİ YÖNÜNDE İHBARLAR ALIYORUZ'

Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen bazı kişilerin işe gitmeye devam ettiğini belirten Çetin, "Şu anda pozitif olan, PCR sürüntüsü pozitif olan insanların işlerine gittikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Doktor arkadaşlarımızdan bize bu yönde bildirimler oluyor. Biz de Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'mıza bunları bildirerek dolaylı olarak ihbar etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Toplu organizasyonların da vaka artışında önemli etken olduğunun altını çizen Çetin, "Daha çok vakaların bu tür toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaştan aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın valimize de teklif ettim. Cenazelerin vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygıdeğer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Bu tür kalabalıklarla maalesef bulaş çok daha fazla oluyor" dedi.

Öte yandan kentte artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı.

Koronavirüs yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada, son 2 ay içinde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması dikkat çekti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulması için ilk adım atıldı
17 Ağustos 2020 13:59		 Eğitim-Bir-Sen, İLKSAN Genel Kurulu'nu yargıya taşıyacak
17 Ağustos 2020 13:13
İkinci baro için ilk adım bugün atılıyor
17 Ağustos 2020 07:17		 KPDK'nın gündemli olması için ilk toplantı yapıldı
15 Ağustos 2020 11:47
TMO gıdada stokçulara fırsat vermiyor
15 Ağustos 2020 10:52		 Okulların uzun süre kapalı durmasının sakıncaları raporlandı
15 Ağustos 2020 10:50
Tapu çalışanlarının sağlığı risk altında
14 Ağustos 2020 17:00		 Sağlıktaki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı
13 Ağustos 2020 22:22
Çalışma hayatı teyakkuzda
13 Ağustos 2020 11:45		 TESK, EFT ve havale dolandırıcılığına karşı uyardı
13 Ağustos 2020 10:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:13 - Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı10:11 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha10:02 - Meslekten çıkarılan polis başka bir kurumda memur olabilir mi?10:02 - 'Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz'10:02 - Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
09:51 - YDS'ye yeniden başvuru alınacak09:46 - Konya'daki vaka artışının perde arkası: Testi pozitif çıkıp işe gidenler var09:44 - Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü09:36 - Dolar kritik eşikte güne başladı09:26 - Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı09:25 - Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
09:20 - Berber ve kuaförde dezenfekte edilmeyen malzemeyi kesinlikle kullanmayın!09:10 - İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı09:09 - Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi09:07 - Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru09:06 - AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
09:02 - 'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Altın fiyatı hızlı yükseldi
Öğretim üyesi kazada hayatını kaybetti
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
manisa 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
mame thiam 1
kallavi 1
mahalle düğünleri 2
geçen ayın enleri 1
geçmiş olsun 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
gram altın 1
SON İLANLAR
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam