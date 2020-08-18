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YDS'ye yeniden başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya üzerinden YDS başvuruları hakkında açıklama yaptı.
 18 Ağustos 2020 09:51
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YDS'ye yeniden başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama:

Değerli Adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.

2020-YDS İçin Ek Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 20 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 19-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.

Sınava, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 10 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının http://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Memurlar.Net
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