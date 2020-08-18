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TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha

Merkez Bankası, bankalararası piyasada gecelik borç limitlerinin yarı yarıya düşürüldüğünü açıkladı.
 18 Ağustos 2020 10:05
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TCMB'den bir sıkılaştırma hamlesi daha

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Memurlar.Net
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