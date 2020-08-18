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memurlar.net'in hazırladığı görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu yayına başladı

Tamamı özgün içerikli, telif hakları ödenmiş, çıkmış sorular ilave edilmiş binlerce ÇÖZÜMLÜ sorudan oluşan memurlar.net görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu, yayına başlamıştır. İlk olarak Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavına hazırlık soru arşivi ile başlıyoruz. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınav soru havuzu 79 TL'den satışa sunulmuştur.
 18 Ağustos 2020 10:22
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memurlar.net'in hazırladığı görevde yükselme sınavlarına hazırlık platformu yayına başladı

2001 yılından itibaren kamu personeline özel içeriklerle yayın hayatına devam eden Memurlar.Net, yeni bir hizmet daha sunmaya başlamıştır.

Alanında uzman isimler tarafından kurgulanan Sınav Hazırlık Platformu, sınavlara hazırlanan adaylar için önemli bir destek olarak tasarlanmıştır. 2019 yılı Kasım ayından bu yana hazırlık çalışmaları devam eden Sınav Hazırlık Platformunda; çevrimiçi sorular, deneme sınavları, açıklamalı ve geniş soru çözümleri yer almaktadır.

Sınav konularına çalışan adayların kendilerini test edebilecekleri, istedikleri yerden, istedikleri zamanda ister bilgisayar ister cep telefonundan soru çözebilecekleri bu platformun tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Sınav Hazırlık Platformunda her sınava özel ve özgün sorular bu konuların uzmanları, akademisyenler ve öğretmenler eliyle hazırlanmakta, ayrıca kurumlara telif ücretleri ödenerek çıkmış sorular sisteme entegre edilmektedir. Tüm bu soruların açıklamalı çözümleri de geniş bir şekilde hazırlanmaktadır.

Sorular konulara göre başlıklandırılmış, her konunun uzmanı tarafından çözümler hazırlanmış ve sorular zor, kolay ve karışık olmak üzere üç farklı başlıkta kullanıcılara sunulmuştur.

Elektronik bir sınav sistemi olan Memurlar.Net Sınav Hazırlık Platformunda, hazırlanmak istediğiniz sınavlara uygun deneme sınavları oluşturabilir, ihtiyaç duyduğunuz konulara özgü soruları çözebilir ya da sınava dair alıştırmalar yapabilirsiniz. Sistem tamamen kullanıcı odaklı ve erişilebilirliği yüksek yöntemlerle tasarlanmıştır. Sistemin amacı kullanıcının soruları çözerken konuyu öğrenebilmesidir. Bu nedenle geniş soru çözümleri oluşturulmuş, açıklamalar ve mevzuat yoluyla konuların anlaşılması amaçlanmıştır.

Masaüstü ve mobil kullanıma uygun sınav sisteminin tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ediyor, tüm adayların sınavlarda başarılar diliyoruz.

Sınav hazırlık platformuna dair önerilerinizi bizlere memurlar@gmail.com adresi üzerinden veya 0532 540 0 590 nolu WhatsApp hattı üzerinden yazarak katkı sağlayabilirsiniz.

Soru paketlerine sinav.memurlar.net adresinden ulaşabilirsiniz. Tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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