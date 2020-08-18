1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da FETÖ şüphelisi eski pilota 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"larıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle tutuklanan eski subay pilot hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 18 Ağustos 2020 10:29
Yazdır
Adana'da FETÖ şüphelisi eski pilota 15 yıla kadar hapis istemi

Örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında subay olarak görev yaptığı belirlenen tutuklu şüpheli M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından M.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.E'nin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütün "mahrem imam"ları tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, "Şüphelinin, kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de terör örgütü PKK ağır darbe
18 Ağustos 2020 11:00		 Başkent'te 25 astsubay hakkında gözaltı kararı
18 Ağustos 2020 09:26
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
18 Ağustos 2020 09:09		 Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi komiser tutuklandı
18 Ağustos 2020 08:59
16 ilde FETÖ operasyonu: 62 gözaltı kararı
18 Ağustos 2020 08:16		 Aşiretler PKK'yı kovdu
18 Ağustos 2020 07:05
37'si muvazzaf 54 astsubaya FETÖ gözaltısı
18 Ağustos 2020 06:40		 Biden FETÖ'cülerin Bylock konuşmalarına konu olmuş
18 Ağustos 2020 06:20
Adana'da yargılanan 2 FETÖ sanığından 1'ine hapis
17 Ağustos 2020 18:17		 Denizli'deki FETÖ operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
17 Ağustos 2020 17:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Bilim Kurulu üyesinden sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı13:12 - Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı13:07 - Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı12:59 - Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek12:54 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:53 - Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor
12:45 - 2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu12:40 - Bilim insanları uyardı: Virüste ikinci dalga buralardan gelecek12:36 - Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi12:34 - Bingöl Havalimanı'nın adının değiştirilmesi için kanun teklifi12:22 - YÖK'ten eğitim fakültelerine önemli yetki devri12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
12:16 - Çayı 50 kuruş yaptı, müşterileri arttı12:12 - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı12:08 - Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak12:05 - 'FETÖ'den tutuklu bulunan 'Ankara Kuşu' tahliye edildi11:53 - 'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
11:51 - Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadın programları 2
diyarbakır'daki sosyal deney 2
kallavi 1
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
17 ağustos marmara depremi 1
bernard mensah 2
corona virüs vaka sayısı 2
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
ev karantinası 1
gram altın 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam