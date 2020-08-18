Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı
|18 Ağustos 2020 10:31
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" çağrısında bulundu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, çocuklar ve gençlerin okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yaptığını belirtti.
Koca, paylaşımında, "Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?" ifadesine yer verdi.
Çocuklar, gençler; okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım: Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu ÇOK GÖREN VAR MI? pic.twitter.com/uaJX2Rp9QADr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020
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