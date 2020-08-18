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Okullarda termal kamera hareketliliği

Okullarda termal kamera hareketliliği
 18 Ağustos 2020 10:43
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Okullarda termal kamera hareketliliği

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında açılmaya hazırlanan okullarda termal kamera hareketliliği yaşanıyor. Sosyal mesafeyi korumak isteyen okullar termal kameralara yoğun talep gösteriyor.

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkelerde bir çok faaliyetin durmasına sebep olan korona virüs (Covid-19), eğitimi de olumsuz etkiledi. Eylül ayı sonu itibariyle okulların kademeli olarak açılması hedeflenirken, tedbirler ise en üst seviyede olacak. Alınacak tedbirlerin başında ise termal kameralar geliyor. Okulların girişlerinde öğrencilerin ateş ölçer ile kontrollerinin yapılması hedefleniyor. Bir çok okul ise, sosyal mesafeyi korumak amacıyla termal kameralara yöneliyor. Bu hareketlilik sebebiyle güvenlik sektöründe çalışan firmalar da çalışmalarını hızlandırdı. Optimum Teknolojik Hizmetler firmasının yetkilisi Yavuz Aman süreç hakkında önemli bilgiler verdi. Korona virüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısını kısa sürede tespit ediyor.

Okulların açılmasında termal kameraların önemli bir rol oynayacağını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Önümüzdeki günlerde, kademeli olarak eğitimin başlaması planlanıyor. Okula gelen tüm öğrencilerin ateşleri, bu şekilde kısa sürede, temassız olarak ölçülecek. Eğer öğrencinin ateşi yüksek ise, kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı verecek" dedi.

Talep patlaması yaşanıyor

Birçok okuldan sipariş aldıklarını ileten Yavuz Aman, yoğun talepler olduğunu söyledi. Termal kameraların farklı tiplerinin olduğunu anlatan Aman, "Sistem, maske takmayan kişileri de uyarıp, uyarı veriyor. Elde tutulup insanlara temas etmeden, 1-3 metre arasında tripot koyarak kullanılan modelleri ve 5-7 metrelik mesafelere koyup kullanılan modelleri var. 1-3 metre olanlar daha çok tercih ediliyor. Fiyatları ortalama 4 bin ile 20 bin dolar arasında değişiyor. Çok yoğun bir şekilde sipariş var. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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