İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA: GYS MÜLAKATLARI KAYIT ALTINDA! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, memurlar.net'te yer alan haberle ilgili olarak bir açıklama göndermiş olup, söz konusu açıklamada mülakatların kayıt altına alındığı belirtilmiştir.