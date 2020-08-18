Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti
|18 Ağustos 2020 11:24
|Yazdır
Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucu, geçen yıldan itibaren uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.
Alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2019'dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.
Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin ise elektronik tebligatı talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı.
Uygulama kapsamında bugüne kadar 39 milyon 236 bin 761 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulaması kapsamında bugüne kadar 502 milyon 115 bin 332 lira tasarruf yapıldı.
Öte yandan, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 1400 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 25 bin ağaç korundu.
40 milyon tebligat, elektronik ortamda iletildi.https://t.co/R0uLtFX9Dc pic.twitter.com/regBZ1s2nIT.C. Adalet Bakanlığı (@adalet_bakanlik) August 18, 2020
- Elektronik tebligat süreci
Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor.
Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.
Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
18 Ağustos 2020 13:12
|Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek
18 Ağustos 2020 12:59
|Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi
18 Ağustos 2020 12:36
|'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
18 Ağustos 2020 11:53
|Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 11:48
|Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak
18 Ağustos 2020 11:30
|Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı
18 Ağustos 2020 10:31
|Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
18 Ağustos 2020 10:02
|Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru
18 Ağustos 2020 09:07
|AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
18 Ağustos 2020 09:06