1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi darp edildi!

Bursa'da özel halk minibüsü şoförü Ahmet Ünal (48) ile araçta yolculuk yapan mahalle bekçisi, bekledikleri duraktan alınmadıklarını iddia eden bir kişi ile arkadaşı tarafından darp edildi.
 18 Ağustos 2020 11:42
Yazdır

Minibüs şoförü saldırganlara biber gazı sıkarak, olay yerinden kaçtı. O anlar ise minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen hafta akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ünal yönetimindeki, Misi-Acemler hattında sefer yapan 16 M 10012 plakalı şehir içi özel halk minibüsünün önü, Acemler'e doğru seyir halindeyken Odunluk Mahallesi'nde 16 JBV 79 plakalı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen bir kişi, şoför Ahmet Ünal'ın duraktaki yolcuyu almak için açtığı kapıdan minibüse bindi. O sırada araçtan inen diğer bir kişi de minibüsün önüne geçerek, Ünal'a hakaret edip tehdit etmeye başladı. Minibüse binmek için durakta beklemesine rağmen kendisini almadan yola devam ettiğini iddia eden kişi ile arkadaşı, Ahmet Ünal'ı darp etti.

Saldırganların şoför Ahmet Ünal'a saldırdığı sırada minibüste sivil yolcu olarak bulunan mahalle bekçisi, 2 kişiyi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli 2 kişi, bekçiye de saldırmaya başladı. Mahalle bekçisinin kimlik göstermesini isteyen 2 kişi, kimliği baktıktan sonra bekçilik mesleğine hareket ve küfür etti. 2 saldırgan, durakta bekleyen diğer yolcuların araya girmesinin ardından minibüsten indi.

Bunu fırsat bilen Ünal, minibüsün kapılarını kapattı. Daha sonra şoförün olduğu kapıyı açan 2 saldırgana, şoför Ünal biber gazı sıktı. Biber gazından dolayı 2 kişinin minibüsten uzaklaşmasın ardından minibüs yola devam etti. Darp edilen Ünal ve bekçi, emniyete giderek, kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu. Şikayetin ardından iki saldırganın polis karakoluna getirilerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan iki saldırgan serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Minibüs şoförü Ünal ile bekçinin saldırıya uğradığı anlar ise minibüsün güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülere, saldırganların minibüs şoförünü ve bekçiyi darp etmeleri, minibüsün camlarını yumruk ve tekmelemeleri, mahalle bekçisine küfür ve hakaret etmeleri, minibüs şoförünün saldırganları etkisiz hale getirmek için biber gazı sıkması ve saldırganların minibüsten inmesinin ardından yola devam etmesi yansıdı.

'ARAÇLARIYLA OTOBÜSÜ TAKİP ETMEYE BAŞLADILAR'

Çamlıca Mahallesi'nde bir durağa yaklaştığında yolcu var mı diye bakmak için yavaşladığını fakat yolcu görmeyince yoluna devam ettiğini belirten minibüs şoförü Ahmet Ünal, "Saldırganlar da o esnada yanlarındaki bir arkadaşlarını otobüse bindirmek için araçlarında oturarak bekliyorlardı. Otobüs yoluna devam edince de arabayla otobüsü takip etmeye başladılar. Acemler'e doğru seyir halindeyken Çamlıca Mahallesi'nde bir durağa yaklaştım. Durakta binecek yolcu var mı diye baktım fakat kimseyi göremeyince yoluma devam ettim. O sırada bana saldıran kişiler durakta araçlarında bekliyormuş. Sanırım yanlarındaki bir arkadaşlarını minibüse bindireceklerdi fakat ben görmediğim için yanlarındaki yolcuyu alamadım. Daha sonra yoluma devam ettim ve 4 durak boyunca inecek ya da binecek yolcu olmadığı için durmadım" dedi.

'BEKÇİYE DE SALDIRDILAR'

Durakların birinde olaydan sonra bekçi olduğunu öğrendiği bir kişinin bindiğini söyleyen Ünal, "Ben Odunluk'taki durağa geldiğimde arkamdan gelen aracın korna seslerini duydum ama bana mı çalıyorlar anlamadım. Yolcu almak için durağa yanaştım ve 2 kişi arabasını önüme kırdı. Hala ne olduğunu anlamamıştım. Yolcu binsin diye kapıyı açtım tam o sırada arabadan inenlerden biri minibüse bindi. Diğer arkadaşı da camın önüne gelerek bana hakaret etmeye başladı. Bana 4 durak boyunca hiç durmadığımı söyleyerek, hakaret etmeye başladılar. Ben de yolcu olmadığı için durmadığımı kimseyi görmediğimi söyledim. O sırada otobüste sonradan bekçi olduğunu öğrendiğim bir genç vardı. Bekçi arkadaş araya girerek şahısları sakinleştirmeye çalıştı ama ona da saldırdılar. Kimliğini görmek istediler kimlik görünce de hakaret ettiler. Böyle şeyler yaşadığımız için üzülüyoruz. Bizim amacımız halka hizmet etmek. Ben şahıslar otobüsten inince tartışma devam etmesin kötü bir şey olmasın diye bir şekilde fırsat bulup yoluma devam ettim. Saldırganlar da peşime takılmadı tekrar" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 12:45		 Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
18 Ağustos 2020 12:12
İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 10:44		 İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
18 Ağustos 2020 09:10
'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
18 Ağustos 2020 08:04		 'Emine Bulut' cinayetinde polislerin ihmali yokmuş
18 Ağustos 2020 08:01
Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
18 Ağustos 2020 07:29		 Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
17 Ağustos 2020 23:58
Gazetecilere, 'seni buradan silerim' diyerek saldırdı
17 Ağustos 2020 22:27		 Doç. Dr. Barış Koçer trafik kazasında hayatını kaybetti
17 Ağustos 2020 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Bilim Kurulu üyesinden sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı13:12 - Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı13:07 - Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı12:59 - Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek12:54 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:53 - Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor
12:45 - 2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu12:40 - Bilim insanları uyardı: Virüste ikinci dalga buralardan gelecek12:36 - Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi12:34 - Bingöl Havalimanı'nın adının değiştirilmesi için kanun teklifi12:22 - YÖK'ten eğitim fakültelerine önemli yetki devri12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
12:16 - Çayı 50 kuruş yaptı, müşterileri arttı12:12 - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı12:08 - Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak12:05 - 'FETÖ'den tutuklu bulunan 'Ankara Kuşu' tahliye edildi11:53 - 'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
11:51 - Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
görevde yükselme 1
bernard mensah 2
tabloid gazete 1
kallavi 1
ev karantinası 1
kadın programları 2
geçmiş olsun 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
masterchef 1
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam