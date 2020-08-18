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Alpay Azap: Kontrolsüz şekilde yayılma başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, virüsün kontrolsüz şekilde yayılmaya başladığını gördüklerini belirtti.
 18 Ağustos 2020 11:44
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Alpay Azap: Kontrolsüz şekilde yayılma başladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap, Habertürk TV'deki Gün Başlıyor programında önemli açıklamalarda bulundu.

Vakaların yeniden arttığını belirten Azap, "Olgu sayıları binin altına çok düşmese de virüsün kontrolsüz şekilde yayıldığı dönemi bitirmiştik. Şimdi ama kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını görüyoruz." dedi.

Azap, Ankara için şunları söyledi:

3 - 4 haftadır oldukça yoğunuz. Olgu sayılarında çok hızlı olmamakla beraber bize başvuran kişi sayısında olsun, testte pozitif vaka yakalamada olsun günbegün artış var...

"BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ"

-Şu an için idare edebiliyoruz. Yoğun bakımdaki yataklarımız tamamen dolu değil. Onlarda da doluluk oranımız hafta hafta artıyor. Henüz yerimiz var ama açıkçası bu artış bizi endişelendiriyor.

-İlk dalgada gördüğümüz gibi olgu sayılarının hızlı bir şekilde artmasından büyük endişe duyuyoruz açıkçası.

"KONTROLSÜZ YAYILIYORSA..."

'İkinci pik' ve 'ikinci dalga' tartışmaları için ise Azap şöyle konuştu:

-Dalga meselesini tartışırken elimizde net bilimsel bir kriterimiz yok. Hangi sayının altına düştüğünde dalga bitti hangi sayının üstüne çıkıldığında ikinci dalga başladı bunu söyleyebileceğimiz bir kriterimiz yok aslında.

-Genel kabul gören kriter virüs toplumda kontrolsüz bir şekilde yayılıyorsa bunu bir dalga olarak kabul etmelisiniz. Ben birinci dalgayı aslında kontrol altına aldığımızı düşünüyorum.

-Olgu sayıları binin altına çok düşmese de virüsün kontrolsüz şekilde yayıldığı dönemi bitirmiştik. Şimdi ama kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını görüyoruz.

-Fark etmiyor birinci dalganın ikinci piki de diyebilirsiniz 2. dalga da diyebilirsiniz ama ortada bir gerçek var olgu sayıları artıyor.

"BİZ DE MERAK EDİYORUZ"

Hastalar bazında Ankara'nın artışın en yüksek kentlerde biri olduğu hatırlatılarak hangi yaş grubunun hastanelere daha çok başvurduğu sorusuna Azap şöyle yanıt verdi:

-Çok güzel sorular... Aslında cevaplarını bizim de merak ettiğimiz sorular. Bu salgını yönetmek için bu soruların yanıtlarını iyi bilmeniz lazım.

-Muhtemelen il pandemi kurulu bunu çok yakından takip ediyordur. Ben sadece kendi merkezimizin verilerini biliyorum.

-Her yaş grubundan hastalarla karşılaşıyoruz. Beklendiği üzere genç yaşlarda daha hafif seyreden vakalarla karşılaşıyoruz. Yatan hastalara baktığımızda onların yaşlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

-Dünyada bu hastalığın ağır seyrettiği yaş bizde biraz daha erken mesela yurt dışında 65 yaş ve üzerinde ağır seyrederken bizde biraz daha altlara doğru kayıyor.

-Çünkü bizde daha erken yaşlarda kronik rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığı biraz fazla. O yüzden 40'lı 50'li yaşlarda ağır seyirli hastalarımız var."
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