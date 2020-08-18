1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ açıkladı... İşte virüsü en çok yayan yaş grubu

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayılıyor.
 18 Ağustos 2020 11:45
Yazdır
DSÖ açıkladı... İşte virüsü en çok yayan yaş grubu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü koronavirüsün 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin olmadığını açıkladı.

Reuters'in haberine göre, DSÖ Batı Pasifik bölge direktörü Takeshi Kasai, "Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savumasızların hastalanma riskini artırıyor" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor
18 Ağustos 2020 12:53		 Bilim insanları uyardı: Virüste ikinci dalga buralardan gelecek
18 Ağustos 2020 12:40
Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak
18 Ağustos 2020 12:08		 Diyabetlilere 'ayak yarasına dikkat edin' uyarısı
18 Ağustos 2020 11:34
Kronik hastalığı olan çocuklara 'mobil eğitim' önerisi
18 Ağustos 2020 11:20		 Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
18 Ağustos 2020 10:13
Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü
18 Ağustos 2020 09:44		 Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
18 Ağustos 2020 09:25
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 08:23		 Sağlıkçılara alkış bitti, şiddet geldi
18 Ağustos 2020 08:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Bilim Kurulu üyesinden sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı13:12 - Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı13:07 - Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı12:59 - Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek12:54 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:53 - Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor
12:45 - 2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu12:40 - Bilim insanları uyardı: Virüste ikinci dalga buralardan gelecek12:36 - Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi12:34 - Bingöl Havalimanı'nın adının değiştirilmesi için kanun teklifi12:22 - YÖK'ten eğitim fakültelerine önemli yetki devri12:20 - Gün ortası döviz fiyatları
12:16 - Çayı 50 kuruş yaptı, müşterileri arttı12:12 - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı12:08 - Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak12:05 - 'FETÖ'den tutuklu bulunan 'Ankara Kuşu' tahliye edildi11:53 - 'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
11:51 - Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
kadın programları 2
babylon Berlin 1
görevde yükselme 1
bernard mensah 2
mahalle düğünleri 2
mutsuz 2
geçen ayın enleri 1
sinav.memurlar.net 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam