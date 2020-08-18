DSÖ açıkladı... İşte virüsü en çok yayan yaş grubu
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayılıyor.
|18 Ağustos 2020 11:45
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Batı Pasifik bölge direktörü koronavirüsün 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişiler tarafından yayıldığını ve çoğunun hastalığa yakalandığından haberinin olmadığını açıkladı.
Reuters'in haberine göre, DSÖ Batı Pasifik bölge direktörü Takeshi Kasai, "Bu, yaşlılar, uzun dönemli bakım alan hasta insanlar, yoğun nüfuslu ve yetersiz hizmet alan yerlerde yaşayan kişiler gibi daha savumasızların hastalanma riskini artırıyor" dedi.
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