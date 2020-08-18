Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
|18 Ağustos 2020 11:48
|Yazdır
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dervişli köyü Aydınlar Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların, filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 22 evde karantina uygulanmaya başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
18 Ağustos 2020 13:12
|Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek
18 Ağustos 2020 12:59
|Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi
18 Ağustos 2020 12:36
|'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
18 Ağustos 2020 11:53
|Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak
18 Ağustos 2020 11:30
|Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti
18 Ağustos 2020 11:24
|Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı
18 Ağustos 2020 10:31
|Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
18 Ağustos 2020 10:02
|Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru
18 Ağustos 2020 09:07
|AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
18 Ağustos 2020 09:06