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Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

Osmaniye'de bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 18 Ağustos 2020 11:48
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Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dervişli köyü Aydınlar Mahallesi'nde, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastaların, filyasyon çalışmasında temas öyküsünün olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve Kovid-19 salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, ikinci bir emre kadar mahalleye giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 22 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Anadolu Ajansı
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