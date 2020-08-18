Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
|18 Ağustos 2020 12:12
|Yazdır
Nevşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K. (28) yönetimindeki 06 BAE 703 plakalı aracın lastiği, Kayseri-Ankara kara yolunun Kalaba mevkisinde patladı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, yardım için arkadaşı İbrahim Aygün'ü (43) çağırdı.
05 LN 152 plakalı minibüsle bölgeye gelen Aygün'e, lastik tamir ettiği sırada aynı istikamette seyreden S.A'nın (34) kullandığı 38 ABJ 740 plakalı kamyonet çarptı.
Aygün, tamir ettiği otomobil ile kendi aracı arasına sıkışarak kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada diğer araçların sürücüleri ile Aygün'ün otomobilinde bulunan çocukları E.A. (8), M.A.(15), otomobillerde bulunan M.E. (24), S.A. (42), B.A. (13), İ.D. (20) yaralandı.
Nevşehir ve Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 12:45
|Bursa'da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi darp edildi!
18 Ağustos 2020 11:42
|İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 10:44
|İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
18 Ağustos 2020 09:10
|'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
18 Ağustos 2020 08:04
|'Emine Bulut' cinayetinde polislerin ihmali yokmuş
18 Ağustos 2020 08:01
|Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
18 Ağustos 2020 07:29
|Erzurum'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ölü, 1 yaralı
17 Ağustos 2020 23:58
|Gazetecilere, 'seni buradan silerim' diyerek saldırdı
17 Ağustos 2020 22:27
|Doç. Dr. Barış Koçer trafik kazasında hayatını kaybetti
17 Ağustos 2020 20:18