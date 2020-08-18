Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi
Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini bildirdi.
|18 Ağustos 2020 12:36
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 24 Ağustos Pazartesi gününden başlayacak şekilde mesai saatlerinde düzenleme yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle ilimiz merkezindeki trafik yoğunluğu göz önünde bulundurularak kamu düzeninin ve çalışma hayatının sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla 24.08.2020 tarihinden itibaren ilimizdeki mesai saatleri sabah 09.00- - 12.30, öğlen 13.00 -17.30 olarak uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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