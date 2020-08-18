Bilim insanları uyardı: Virüste ikinci dalga buralardan gelecek
|18 Ağustos 2020 12:40
|Yazdır
İngiltere'de hükümete tavsiye veren bilim insanlarından oluşan ekip (SAGE) Eylül ayından itibaren ülkede yeni tip corona virüs vakalarının artı gösterebileceğini açıkladı. Bununla birlikte, umumi tuvaletlerin ikinci dalganın merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.
42. SAGE toplantısında, uzmanlar soğuk havada corona virüsün yüzeyde kalma süresinin artacağını belirtti. Sonbahar ve kış aylarında daha az güneş ışığı, nem ve sıcak hava olacak. Bu da virüsün DNA'sını etkisiz hale getiren etkenlerin varlığını uzun süre azaltacak.
Toplantı notlarında yer alana göre, gelecek ay beklenen ikinci dalgadaki en riskli yüzeyler umumi tuvaletlerde yer alıyor. "Halka açık tuvaletler virüsün yayılması için çok büyük bir risk taşıyor. Bu alanlardaki penceresiz ve soğuk ortamının yanında, dışkı ve idrar yoluyla bulaşmanın da gözardı edilmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.
"KARANTİNA' İFADESİ YASAKLANMALI
Öte yandan, SAGE'den araştırmacılar karantina kelimesinin ülkenin politikalarında yasaklanmasını ve farklı bir yaklaşımın benimsenmesini istedi. Uzmanlar, sözcüğün halk tarafından "suç" ve "ceza" ile ilişkilendirildiğini ve karantinaya alınan bölgelerdeki insanların ayrımcılara maruz kaldığını açıkladı.
Pandemiye ilişkin davranışlar üzerine çalışan bir grup bilim insanı hükümet ve medya tarafından karantina sözcüğü yerine "müdahale alanı" ifadesinin kullanılmasını önerdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor
18 Ağustos 2020 12:53
|Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak
18 Ağustos 2020 12:08
|DSÖ açıkladı... İşte virüsü en çok yayan yaş grubu
18 Ağustos 2020 11:45
|Diyabetlilere 'ayak yarasına dikkat edin' uyarısı
18 Ağustos 2020 11:34
|Kronik hastalığı olan çocuklara 'mobil eğitim' önerisi
18 Ağustos 2020 11:20
|Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
18 Ağustos 2020 10:13
|Nefes verdiği oğlunu kaybeden baba, 'keşke ben öleydim' diye gözyaşı döktü
18 Ağustos 2020 09:44
|Pandemide kritik 4 hafta: 21 Eylül milat olacak
18 Ağustos 2020 09:25
|Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı, mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 08:23
|Sağlıkçılara alkış bitti, şiddet geldi
18 Ağustos 2020 08:14