Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek
|18 Ağustos 2020 12:59
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Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.
Düğünlerin süresinin daha önce 6 saate indirildiği hatırlatılan açıklamada, gelinen aşamada bazı sokak veya köy düğünlerinde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi ve toplum sağlığının riske atılması dolayısıyla yeni bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.
Köy ve mahalle düğünlerinin en fazla 3 saat süreyle sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu düğünlerde toplu yemek verilmesi, çay, kahve gibi ikramların yapılması yasaklanmıştır."
Mahalle aralarındaki sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Bunun için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, bu yöndeki taleplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yasak ve zorunluluklara uymayanlara idari para cezası ve adli işlem yapılacağı bildirildi.
Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre, maske takmak ilimiz genelinde zorunlu hale getirilmiştir.😷https://t.co/dnkOpW8u6A pic.twitter.com/0qAne1DSlrKırşehir Valiliği (@KirsehirValilik) August 17, 2020
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