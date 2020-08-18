1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulmasının daha kolay olması amacıyla okul bahçeleri, düğünler için kullanılabilecek.
 18 Ağustos 2020 12:59
Yazdır
Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Düğünlerin süresinin daha önce 6 saate indirildiği hatırlatılan açıklamada, gelinen aşamada bazı sokak veya köy düğünlerinde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi ve toplum sağlığının riske atılması dolayısıyla yeni bir değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

Köy ve mahalle düğünlerinin en fazla 3 saat süreyle sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında düğün sahibince belirlenecek bir zaman diliminde ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde yapılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu düğünlerde toplu yemek verilmesi, çay, kahve gibi ikramların yapılması yasaklanmıştır."

Mahalle aralarındaki sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "Bunun için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine, bu yöndeki taleplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasak ve zorunluluklara uymayanlara idari para cezası ve adli işlem yapılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı
18 Ağustos 2020 13:12		 Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi
18 Ağustos 2020 12:36
'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
18 Ağustos 2020 11:53		 Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı
18 Ağustos 2020 11:48
Olası İstanbul Depreminde iletişim üssü olarak kullanılacak
18 Ağustos 2020 11:30		 Elektronik tebligatın sağladığı tasarruf 502 milyon lirayı geçti
18 Ağustos 2020 11:24
Sağlık Bakanı Koca'dan '21 Eylül'e hazırlanalım' çağrısı
18 Ağustos 2020 10:31		 Araçla yol ve kaldırım işgali sona eriyor: İki bin TL cezası var
18 Ağustos 2020 10:02
Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselmeye ilişkin yeni duyuru
18 Ağustos 2020 09:07		 AFAD Başkanı'ndan gün boyu gelen SMS'lerle ilgili esprili açıklama
18 Ağustos 2020 09:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:22 - Bakan Selçuk: Bakanlığın makineleri de eğitecek13:15 - Bilim Kurulu üyesinden sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı13:12 - Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı13:07 - Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı12:59 - Kırşehir'de okul bahçeleri düğünlere tahsis edilebilecek12:54 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:53 - Kızı kandırılarak dağa götürülen annenin acısı da umudu da bitmiyor12:45 - 2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu12:40 - Bilim insanları uyardı: Virüste ikinci dalga buralardan gelecek12:36 - Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi12:34 - Bingöl Havalimanı'nın adının değiştirilmesi için kanun teklifi12:22 - YÖK'ten eğitim fakültelerine önemli yetki devri
12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Çayı 50 kuruş yaptı, müşterileri arttı12:12 - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı12:08 - Çinli devlet firması: Aşı yıl sonunda hazır olacak12:05 - 'FETÖ'den tutuklu bulunan 'Ankara Kuşu' tahliye edildi
11:53 - 'Aile Danışmanlığına e-Devlet üzerinden başvuru 13 bine ulaştı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
3 Ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Kadrolara başvuran 965 adayın 559'u sertifika şartından elendi
Düğüne katılan 11 kişide virüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muhittin böcek'in coronaya yakalanması 2
Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz 1
kadın programları 2
babylon Berlin 1
görevde yükselme 1
bernard mensah 2
mahalle düğünleri 2
mutsuz 2
geçen ayın enleri 1
sinav.memurlar.net 1
SON İLANLAR
Uşak Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisans üstü öğrenci alım ilanı
MSB Akaryakıt İkmal Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam