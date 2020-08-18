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Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, maske takmayanlara ise 900 TL idari para cezası kesilecek.
 18 Ağustos 2020 13:12
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Bir ilde daha maskesiz dolaşmak yasaklandı

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklanırken, maske takmayanlara ise 900 TL idari para cezası kesilecek.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp bazı kararlar aldı. İl ve ilçe belediye hudutları içinde vatandaşların herhangi bir nedenle ikametlerinden ayrıldıkları andan ikametlerine geri dönünceye kadar maske takmaları zorunlu hale getirildi.

Alınan kararlar Muş Valiliği resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarından paylaşılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe, kişisel hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımı hayati derecede öneme haizdir. Bilim kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızı salgından korumak ve salgının yayılımını önlemek amacıyla bir takım önlemler alınmış ve vatandaşlarımızla paylaşılmıştır. İl Hıfzıssıhha Kurulunun 1 Haziran 2020 tarih ve 133 sayılı Kararı ile İstasyon Caddesi Atatürk Bulvarında yapımı devam eden İmam Şafii Camii'nden Muş Belediyesinin bulunduğu yere kadar olan alanda. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunup yıkımı gerçekleştirilen postane binasından yıkımı yine gerçekleştirilen eski otogarın bulunduğu çevre yoluna kadar olan alan. Türk Telekom binası ve Hava Şehitliği arasından başlayarak Ziraat Bankası ile son bulan İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan yolda. Büyükkent pasajından başlayarak eski hal içerisine kadar giden yolda. Eski hal içi dahil olmak üzere eski halden Cumhuriyet Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde ve yine eski halden İstasyon Caddesine bağlantı sağlayan iki ara cadde dahil olmak üzere 1 Haziran 2020 tarihi ve 24.00'dan itibaren maske takılmasının zorunluğu olması kararına varılmıştı. Yaşanan süreçte görülen lüzum üzerine kapsamın genişletilerek il ve ilçe belediye hudutları içerisindeki tüm cadde, sokak ve açık alanlarda) kapalı alanlardaki maske takma zorunluluğunda dair hükümler saklı kalmak kaydıyla) maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verilmiştir. Belirtilen karara uymayan vatandaşlara umumi hıfzıssıhha kanunun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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