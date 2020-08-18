Jose Sosa Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak
|18 Ağustos 2020 13:21
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Fenerbahçe Jose Sosa transferini bitiriyor
Bein Sports'da yer alan habere göre;Trabzon teklifini 2 milyon Euro'ya çıkarırken, Fenerbahçe 2.5 milyon Euro önerdi. İstanbul farkı ve ailesinin onayıyla rotayı Sarı-Lacivertli takıma çeviren Sosa'nın yakın çevresine, "Kararımı bu hafta açıklarım" dediği öğrenildi.
Kaynak: Beın Sports
Fenerbahçe, Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak pic.twitter.com/T7tja32uCHbeIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) August 18, 2020
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