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Jose Sosa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Jose Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak
 18 Ağustos 2020 13:21
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Jose Sosa Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Jose Sosa transferini bitiriyor

Bein Sports'da yer alan habere göre;Trabzon teklifini 2 milyon Euro'ya çıkarırken, Fenerbahçe 2.5 milyon Euro önerdi. İstanbul farkı ve ailesinin onayıyla rotayı Sarı-Lacivertli takıma çeviren Sosa'nın yakın çevresine, "Kararımı bu hafta açıklarım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Beın Sports
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