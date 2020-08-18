Trafikte tartıştığı kadına saldırmıştı... Dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi
|18 Ağustos 2020 13:26
|Yazdır
Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiası tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Uzlaştırma Bürosu savcısının tarafları uzlaştırmaya davet etmesi amacıyla dosyayı uzlaştırıcıya gönderdiği öğrenildi.
Eyüpsultan Alibeyköy'de 13 Ağustos akşamı trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret ederek kaportasına çıktığı aracın ön camını kırdığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından tutuklanan Emre Etyemez'in dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NDA
Etyemez hakkında, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamındaki suçlar uzlaştırmaya tabi suçlardan olduğu için dosyası, soruşturmayı yürüten müracaat savcılığı tarafından Uzlaştırma Bürosu savcılığına gönderildi.
TARAFLARA UZLAŞMAYI İSTEYİP İSTEMEYECEKLERİ SORULACAK
Uzlaştırma Bürosu tarafından dosyaya uzlaştırıcı atandı. Uzlaştırıcının önümüzdeki günlerde taraflara davetiye göndererek adliyeye davet edip uzlaşmayı isteyip istemediklerini sorması bekleniyor.
Uzlaştırıcının, taraflarla yapacağı görüşme sonrası hazırlayacağı raporu Uzlaştırma Bürosu'na göndermesi, savcının da gelecek rapor doğrultusunda tarafların uzlaşmayı kabul etmesi durumunda takipsizlik kararı, uzlaşmayı kabul etmemeleri durumunda da iddianame düzenlemesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU ?
13 Ağustos akşamı Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak Genç'e hakaret edip aracının ön kaportasına çıkarak ön camını kıran Emre Etyemez, bir gün sonra gözaltına alınmış. Emre Etyemez, "Hakaret", "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından savcıya ifade verdikten sonra, "Mala zarar verme" ve "Kasten basit yaralama" suçlarından mahkemeye sevk edilmiş ve bu iki suçtan dolayı tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep'te konuşulmayan ölüm
18 Ağustos 2020 15:59
|Demir sopalarla, doktorlara ve güvenlik görevlilerine saldırdılar
18 Ağustos 2020 14:59
|Kazada hayatını kaybeden öğretim üyesine üniversitede gözyaşlarıyla veda
18 Ağustos 2020 13:53
|2 gündür kayıp çocuğun kanalda cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 12:45
|Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
18 Ağustos 2020 12:12
|Bursa'da minibüs şoförü ve mahalle bekçisi darp edildi!
18 Ağustos 2020 11:42
|İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
18 Ağustos 2020 10:44
|İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
18 Ağustos 2020 09:10
|'Mangal çılgınlığı' İstanbul'u yakacak
18 Ağustos 2020 08:04
|'Emine Bulut' cinayetinde polislerin ihmali yokmuş
18 Ağustos 2020 08:01