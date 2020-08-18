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Üç ilde düğünlere virüs kısıtlaması

Balıkesir, Osmaniye ve Giresun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere bazı kısıtlamalar getirildi
 18 Ağustos 2020 16:11
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Üç ilde düğünlere virüs kısıtlaması

BALIKESİR

Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama hazırlığı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düğünler ile 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlara kısıtlama getirileceğini bildirdi.

Şıldak, Valilik binasında başkanlık ettiği İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, ilde iki hafta öncesine göre Kovid-19 vakalarında artış gözlendiğini söyledi.

Balıkesir'in vaka sayısında çok kötü bir durumda olmadığını belirten Şıldak, "İlimiz yaz ayları dolayısıyla tatil yoğunluğu nedeniyle hareketlilik yaşamaktadır. Bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. Şu an koronavirüs mücadelesi süreci kentimizde kontrollü bir şekilde devam ettirilmektedir." dedi.

Şıldak, tüm ekiplerin fedakarca çalışarak tedbirlerin uygulanması konusunda çabaladığını dile getirdi.

İyi niyetle sürdürdükleri denetimlere rağmen kurallara uymayan işletmelerin sorumlularına ceza uygulamaya başlayacaklarını vurgulayan Şıldak, şöyle devam etti:

"Gerek salonda gerekse kırsal bölgelerimizde mahallelerimizde gerçekleştirilen düğünlerimizin 3 saatle sınırlandırılması kararını alıyoruz. Vatandaşlarımızdan mümkün oldukça mevlit ve yemek etkinliklerini kısa tutup mesafe kuralına uyarak duyarlı bir şekilde icra etmelerini istirham ediyoruz. Düğünlerde saat 23.00 itibarıyla müziğin sonlandırılmasını kararlaştırdık."

65 ve üstü yaşlardaki kişilerin, birinci ve ikinci derece akrabalık ilişkisi içinde oldukları düğünlere katılabileceğini anlatan Şıldak, "65 yaş ve üstü vatandaşların saat 16.00'dan 20.00'ye kadar pazar yerlerine girişlerine kısıtlama getiriyoruz." ifadesini kullandı.

- Çay ocakları ve kahvehane işletmecilerine "sosyal mesafe" uyarısı

Vali Hasan Şıldak, çay ocakları ve kahvehanelerdeki mesafenin yeterli olmadığına da dikkati çekti.

Bu iş yerlerindeki oturma düzeninin yeterli olmadığı konusunda işletmecileri uyardıklarını aktaran Şıldak, "Buralarda oturulacak sehpaların arasının 1,5 metre, her oturulacak tabure arasında ise 60 santimetre olacak şekilde bir oturma düzeni olması gerekiyor." diye konuştu.

Mahallelerde salgınla mücadele için komisyon oluşturduklarını duyuran Şıldak, salgın denetim merkezi kuracaklarını ve yazılım üzerinden bütün denetimlerin, sürecin takip edileceğini sözlerine ekledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan söz konusu kararların kısa sürede duyurularak uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

GİRESUN

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlar doğrultusunda düğünlerin 3 saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına karar verildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında 15 Ağustos 2020 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssha Meclisi'nde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra yeni tedbir kararları alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde gerçekleştirilecek düğünlerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, saat 10.00 ile 23.00 arasında ve 3 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi. Ayrıca çay ocaklarında çay ve kahve ikramının mümkünse kağıt bardaklarda yapılamsına, yapılamıyorsa bardakların mutlaka bulaşık makinesinde yıkama yapıldıktan sonra kullanılmasını vurgulandı.

Alınan bir diğer karar ise, valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına ve bu merkezin bünyesinde, kamu kurum ve kuruluşları, il yerel yönetim ve kolluk birimleri personelinin, okul müdür ve öğretmenlerinin, din görevlilerinin, muhtar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin katılımıyla 'mahalle denetim ekipleri' oluşturulmasına karar verildi.

OSMANİYE

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte sonlandırılması, akşam sokak ve köy düğünlerin ise en fazla 2 saatte sonlandırılması, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Memurlar.Net
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