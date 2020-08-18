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Bakan Pekcan: Kadın esnaf sayımız 1 yılda 33 bin arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Tüm projelerimiz ve desteklerimiz sayesinde son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı
 18 Ağustos 2020 13:44
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Bakan Pekcan: Kadın esnaf sayımız 1 yılda 33 bin arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın proje ve destekleriyle kadın esnaf sayısının son 1 yılda 33 bin arttığını belirterek, bu sayıyı daha yukarıya çekmeyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadının ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pekcan, Aksaray'da düzenlenen "Kooperatifleşme Yolunda Kadın Zirvesi" kapsamındaki çalıştaya video konferans yöntemiyle katıldı.

Çalıştaydaki konuşmasında, Aksaray'da 4 gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini ve "Kooperatifçilik Otobüsü"nün ilçeleri ziyaret edeceğini dile getiren Pekcan, bu kapsamda özellikle kadın girişimcilerin, çiftçilerin, üreticilerin ihtiyaçlarını ortaklaşa gidermek için kooperatifleşme fikirleri toplayarak, uygun görülenleri projelendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kooperatiflerin tarımsal ürünlerden ulaştırmaya, eğitimden enerjiye kadar çok farklı alanlarda faaliyet gösterdiklerine işaret eden Pekcan, "Kooperatifleşme yolunda özellikle kadın girişimcilerimizin bir araya gelerek nasıl katma değer yarattığını birçok başarılı örnekte görüyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kooperatif işletmelerin doğru yapılandırıldıkları zaman ekonomilere çok kritik katkılar sağladıklarını görüyoruz." dedi.

Kooperatiflerin kadınların iş gücüne ve ekonomik hayata entegrasyonunu hızlandırdığını anlatan Pekcan, Bakanlık olarak kadınların ve ekonomik hayata entegrasyon sağlayamamış dezavantajlı grupların üretken bir ekosisteme dahil olmalarını hedeflediklerini kaydetti.

Pekcan, Türkiye'nin kültürel mirası ve bereketli topraklarıyla kooperatifçiliğin gelişimi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Tarımsal ürürünlerde, el sanatlarında, sanayi ve ticarette, turizme dönük faaliyetlerde yerel potansiyellerimiz, yerel dinamiklerimiz oldukça güçlü, yaratıcı ve üretken. Kooperatiflerimiz, bu yerel dinamikleri hayata geçirmede son derece önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

- Kadın kooperatiflerin giderlerine hibe desteği

Bakanlık olarak tüm imkanlarla kadın girişimcilerin ve kooperatiflerin yanında olmayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi'ne de (KOOP-DES) değindi.

Bakan Pekcan, KOOP-DES'in, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projelerine hibe desteği verdiğini belirterek, bu yıl ilk uygulama olarak kadın kooperatiflerine yönelik destek başvurularının 15 Temmuz'dan itibaren alındığını ifade etti.

Pekcan, bu kapsamda kooperatiflerin makine, ekipman alımları, açılacak yaşlı, engelli ve çocuk bakım merkezlerinin demirbaş ihtiyaçları, üretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımları ve nitelikli personel alınıma destek sağlanacağını bildirerek, "Aksaray'da faaliyet gösteren kooperatiflerimizin bu tip giderlerinin yüzde 75'ine kadar, maksimum 150 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Beklentimiz kadın kooperatiflerimizin başarılı olması." dedi.

- "Kooperatiflerimizin ihracat yapmasını istiyoruz"

Ticaret Bakanlığının, kadınların iş ve ticaret hayatına atılmaları noktasındaki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Pekcan, şunları söyledi:

"Tüm projelerimiz ve desteklerimiz sayesinde kadın esnaflarımızın sayısı 325 bin 794'e ulaştı. Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı. Hedefimiz bunu daha da yukarıya çekmek. Pandemi ve uluslararası ticaret ortamındaki daralmalara rağmen daha fazla kadınımızın ekonomik hayata ve uluslararası pazarlara entegre olmasını sağlamak."

Pekcan, kooperatifçilik faaliyetlerinin Türkiye ekonomisi için önemine de değinerek, şunları kaydetti:

"Yerel kalkınmanın hızlandırılması, yerelde katma değer yaratılması, istihdamın oluşturulması ve göçün önlenmesi, kadınlarımız ve ekonomik hayata entegre olamamış dezavantajlı grupların ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve çok önemli getirileri olan kooperatifçilik faaliyetlerininin yürütülmesi için Bakanlığımız tüm destekleriyle yanınızda. Kooperatiflerimizin tüm dünyaya mal ve hizmet pazarlayabilmeleri ve ihracat yapar konuma gelmelerini arzu ediyoruz. İhracat alanında çok başarılı kooperatifimiz mevcut."

Bakan Pekcan, kadın girişimciler sayesinde Aksaray'ın ihracatını daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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