Kansere yenik düşen polis memuruna son görev
|18 Ağustos 2020 13:59
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Samsun'un Bafra ilçesinde kanserden hayatını kaybeden polis memuru için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Saffettin Aksu(53), bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.
Aksu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası Aksu için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende özgeçmişi okunan Aksu, yapılan dua ve alınan helalliğin ardından memleketi Ordu Gölköy'e uğurlandı.
Düzenlenen törene AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamlığına vekaleten bakan 19 Mayıs İlçe Kaymakamı İbrahim Civelek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, emniyet personeli ve Aksu'nun yakınları katıldı.
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