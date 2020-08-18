Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
|18 Ağustos 2020 14:12
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Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
Koronavirüsle mücadelede Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir vatandaşla sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.
Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, Iclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürdü.
Hastanede, hasta gibi gezen Şahin, çalışanları ve buradaki işleyişi takip etti.
Şahin, denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.
Kaymakamımız Sayın Yasin ŞAHİN tedbil-i kıyafet ile ilçemiz merkezinde denetimlerde bulunduhttps://t.co/QBK6kMI2Pc pic.twitter.com/i1PW0wsdEeKazımKaraBekir Kaymakamlığı (@KKBekirKaymakam) August 18, 2020
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