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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Yılbaşından bu yana fiyatı yüzde 30 civarı artan ikinci el taşıtların satışında yeni bir dönem başladı.
 18 Ağustos 2020 14:10
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1 yılda 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet sayılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme neler getiriyor? İkinci el otomobil fiyatları daha da artar mı? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, NTV canlı yayınında bu soruaları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı, ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı faaliyetlere yaptırım uygulanacak açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtmişti.

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini paylaşmıştı.

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NTV
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