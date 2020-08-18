Milli Eğitim Müdürü'nün test pozitif çıktı, evinde izole edildi
|18 Ağustos 2020 14:34
|Yazdır
Aydın İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan çalışkanın durumunun iyi olduğu ve süreci evinde izole bir şekilde tamamlayacağı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre; rahatsızlığı ve gribal enfeksiyon şikayeti nedeniyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne giden İncirliova İlçe Milli Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ateşi yüksek çıkınca Kovid-19 testi yapıldı. Yapılan testte Korona virüsüne yakalandığı belirlenen İlçe Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, ilk tedavilerinin ardından evine gönderildi. İzole şekilde evinde eşi ve 3 çocuğu ile karantina sürecine giren Mustafa Çalışkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bayram öpüşmeleri virüsün yayılım hızını arttırdı
Bu arada sağlıkçılar, Kurban Bayramı sürecinde öpüşüp sarılarak bayramlaşmaların ilde virüsün yayılma hızını arttırdığını şu anda yavaş yavaş pozitif vakaların düşmeye başladığını belirttiler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|65 yaş üstüne 'aşı yaptırın' uyarısı
18 Ağustos 2020 16:07
|Belediye Yol İşleri Daire Başkanı virüsten hayatını kaybetti
18 Ağustos 2020 14:55
|Bilim Kurulu üyesinden sağlık çalışanlarına 'koronavirüs' uyarısı
18 Ağustos 2020 13:15
|Zanlının testi pozitif çıktı, 20 polis hastaneye yönlendirildi
17 Ağustos 2020 21:58
|'Koronavirüs, insanı ruhen ve bedenen yıpratıyor'
17 Ağustos 2020 19:33
|2 yıllık okuduğu bölüme öğretim görevlisi olarak döndü
16 Ağustos 2020 22:02
|Bursa'nın akciğerlerini kutsal bir görev bilinciyle gözlüyorlar
16 Ağustos 2020 18:05
|Virüsü atlatan 3 hemşire göreve dönmenin gururunu yaşıyor
16 Ağustos 2020 11:30
|Bilim Kurulu üyesi virüse karşı en güçlü silahları açıkladı
16 Ağustos 2020 10:37
|Prof. Dr. Ayben Uysal CERN'de Türkiye'nin gururu oldu
15 Ağustos 2020 20:23