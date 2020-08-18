AK Parti MKYK toplandı

MESLEKTEN ÇIKARILAN POLİS BAŞKA BİR KURUMDA MEMUR OLABİLİR Mİ? Emniyet personelinin disiplin bakımından tabi olduğu hükümler 7068 sayılı Kanunda yer alan meslekten çıkarma cezası sadece personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatında bir daha çalıştırılmamasını ifade etmektedir.