Virüslü iki kişi hükümet konağına girerken yakalandı
|18 Ağustos 2020 15:03
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde kolluk güçleri tarafından kamu kurum ve kuruluş girişlerinde, pazar yerlerinde, kalabalık cadde ve sokaklarda HES (Hayat Eve Sığar) kontrolü yapıldı.
Yapılan HES kontrolleri sonucunda Hükümet Konağına giriş yapmak isteyen 2 kişinin covid-19 pozitif olup izolasyon kurallarını ihlal ettikleri saptandı. Vatandaşlardan izolasyon kurallarına uymaları istendi ve vatandaşlar ikamet yerlerine izolasyon ekiplerince götürüldü. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 1593/282 maddesi gereği karantina süresine uymamaktan vatandaşlara kişi başı 3150 TL para cezası uygulandı.
Yetkililer, "Kontroller artarak devam edecektir, vatandaşlarımızdan ricamız izolasyon kurallarına uymaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve hem kendilerini hem diğer vatandaşları tehlikeye atmamalarıdır" şeklinde uyarılarda bulundu.
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