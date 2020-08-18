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Virüste umut veren araştırma: Sürü bağışıklığı umudu artıyor

ABD'de yapılan bir araştırma ise sürü bağışıklığının güçlendiğini gösterdi. Bilim insanları, bağışıklık sisteminin hafıza hücrelerinin de virüse karşı uzun vadede koruma sağladığını düşünüyor
 18 Ağustos 2020 15:18
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Virüste umut veren araştırma: Sürü bağışıklığı umudu artıyor

Bağışıklık sistemi corona virüsü unutmuyor, hastalığı atlatan kişilerin vücudunda oluşan antikorlar uzun vadede koruma sağlıyor.

Bu açıklama ABD'li araştırmacılara ait.

Bilim insanları, Seattle'dan (siyatıl'dan) okyanusa açılan bir balıkçı teknesinde görülen vakaları mercek altına aldı..

122 kişilik mürettebattan 105'inde COVID-19 tespit edildi. Daha önce COVID-19'u atlatmış ve kanlarında corona virüs antikorları bulunan denizcilierin hiçbirinin virüse yakalanmadığı görüldü.

Bilim insanları, yaşananların sürü bağışıklığı konusunda da umut verici olduğu görüşünde.

Mevcut araştırmalar hastalardaki virüs bağışıklığının birkaç ay içinde azalmaya başladığını gösteriyor.

Birleşik Krallık'ta yapılan bazı deneyler ise bağışıklık sisteminin hafızası görevini gören T ve B hücrelerinin "uzun vadede koruma" sağladığını ortaya koydu.

Araştırmacılar geliştirilecek aşının uzun vadeli koruma sağlayabilmesi için, bu hücreleri aktif hale getirmek zorunda olduğunu söylüyor.

Öte yandan aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Birleşik Krallık aşı görev gücü, tescilli ilk aşının sene sonundan önce üretilebileceği sinyali verdi.

Uzmanlar, İngiltere'nin Oxford ve Almanya'nın Mainz kentlerinde geliştirilen aşıların sonuca çok yaklaştığını söylüyor.

Oxford üniversitesinde geliştirilen aşının 3. aşama testleri İngiltere, ABD, Brezilya ve Güney Afrika'da sürüyor.

İki dozdan sonra etki gösteren aşının hastalığı tamamen engellemediği, seyrini hafiflettiği belirtiliyor. Aşı için şimdiden 2 milyar doz sipariş verilmiş durumda.

Alman BionTech (Bayontek) fimasının Amerikan Pfizer (fayzır) ile ortak geliştirdiği aşının testleri de 3. aşamada sürüyor. Bu aşı da 2 doza ihtiyaç duyuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden 630 milyon doz sipariş verildi.

Her iki aşının testlerinin ekim ayında tamamlanması bekleniyor. Ancak uzmanlar aşıların ne kadar etkili olduğu ya da korumanın ne kadar süreceğinin bilinmediğine vurgu yapıyor.
NTV
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