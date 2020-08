Ankara'da 'Mahalle Denetim Ekipleri' göreve başladı

Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri" göreve başladı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sahada etkin uygulanması için "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturuldu.

Bu kapsamda Pursaklar ilçesinde görevlendirilen ekipler, denetime başladı.

Çalışmalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Kaymakam Mehmet Yıldız, ekiplerin, bugün itibarıyla saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Ekibin, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, din görevlileri, yerel yönetim temsilcileri ve kolluk kuvvetleri gibi çeşitli unsulardan oluştuğunu belirten Yıldız, vakaların seyrine göre, gerektiğinde STK'ler ve apartman yöneticileri gibi vatandaşlardan da ekibe takviye yapılacağını kaydetti.

İlçe genelinde 21 mahalle olduğunu anlatan Yıldız, her mahallede en az bir ekip görevlendirildiğini bildirdi. Yıldız, büyük mahallelerde ise birkaç ekibin aynı anda görev yaptığını vurguladı.

Bu ekiplerin, kendilerine zimmetlenen bölgede sadece denetim değil salgın sürecine yönelik rehberlik ve eğitim çalışması yapacağına işaret eden Kaymakam Yıldız, şunları söyledi:

"Maske, mesafe ve hijyen konusunda ekiplerimiz, vatandaşımızı ve esnafımızı bilinçlendirecek. Yine pozitif olup semptom göstermeyen ve evlerinde takip ettiğimiz vakalar var. Bu kişilerle temaslı vakalar var. Bu vakaların denetimini de gerçekleştirecekler. Filyasyon ekiplerimiz, her gün bu vakalarla ilgili çalışma yapıyor. İlaç teminini sağlıyoruz, sağlık kontrolleri yapıyoruz. Onun dışında denetim ekiplerimiz, bu vakaların dışarıyla temasını kesmek için çalışma yönetecek."

Denetim işleminin yanında bu çalışmaların rehberlik amacı taşıdığını da vurgulayan Yıldız, evde kalması gereken vatandaşların, kurallara riayet etmemesi durumunda, gerekli yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

Kontrollerin ekiplerce mahallelerde yerinde, zaman zaman da telefonla yapılacağını belirten Yıldız, ekiplerce mahalle esnafı ve apartman görevlileri gibi mahallenin unsurlarından bir iletişim ağı oluşturularak, sürekli irtibat halinde oluncağını ifade etti.

Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye genelinde iki kez çok büyük uygulama yaptıklarını, bunun devamı olarak ekiplerin denetimlerin sürekliliğini sağlayacağını dile getirdi.

Ekiplerin 65 yaş üstü vatandaşların, düğün, pazar yeri ve taziyeevleri gibi alanlarda bulunmamasına yönelik kararların uygulanmasını da takip edeceğini kaydeden Yıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin'in özel talimatıyla, kalabalık taziyeevlerine, devlet kurumlarından yönetici düzeyinde bir kişinin ziyarette bulunarak hem başsağlığı dileyeceğini hem de kurallar doğrultusunda hareket edilmesi için gerekli denetimleri yapacağını ifade etti.

Sokak düğünlerinin de 2 saatle sınırlandırıldığını hatırlatan Yıldız, bu konuda da hassasiyetle denetimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Vatandaşların, denetim sırasında memnuniyetlerini dile getirdiğini anlatan Yıldız, "Vatandaşımız, bir an önce bu pandemi sürecinden kurtulmak istediği için bu çalışmalara çok pozitif yaklaşıyor. Bu, tek başımıza devlet olarak bizim yürütebileceğimiz bir mücadele değil. Bütün esnafımız, STK'lerimiz, kamu görevlilerimiz, herkes her an bu mücadelenin içinde bulunmalı." ifadelerini kullandı.