Sağlık Bakanlığı'ndaki çay ocakları kaldırılacak

Sağlık Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak yeni önlemler alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, hali hazırda korona virüs ile mücadele kapsamında çok sıkı önlemler alıyordu. Ancak son dönmelerde vaka sayılarında yeniden artış yaşanması sebebiyle Bakanlık bünyesindeki önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bilindiği üzere Bakanlığımız Merkez Teşkilatı'nda verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunmaktadır.

Ancak son günlerde Bakanlığımız merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. Bu çerçevede şu kararlar alınmıştır:

Bakanlık merkez binasında uygulanmakta olan ziyaretçi girişi yasağı halen devam etmekte olup, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabulünde ısrarcı olunmaması, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı Kararı gereğince zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasına geçilmesi, yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazımız ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilmesi, binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi, ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocaklarının kapatılması ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servislerinin kaldırılması, personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmaması, sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması, gerekmektedir."