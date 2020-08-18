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Ankara'da 65 yaş kısıtlamasına ilk gün uyulmadı

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerleri gibi toplu alanlara girmeleri konusundaki kısıtlamalara ilk gün uyulmadığı görüldü. Pazarlara 65 yaş üstü vatandaşların yoğun şekilde geldikleri görüldü.
 18 Ağustos 2020 15:42
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Ankara'da 65 yaş kısıtlamasına ilk gün uyulmadı

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerleri gibi toplu alanlara girmeleri konusundaki kısıtlamalara ilk gün uyulmadığı görüldü. Pazarlara 65 yaş üstü vatandaşların yoğun şekilde geldikleri görüldü.

Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu önceki akşam aldığı kararlar çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların ve özellikle kronik rahatsızlıkları olan kişilerin düğün, cenaze, taziye, pazaryerleri, sosyal faaliyetler gibi topluca bulunan alanlara girmeleri kısıtlandı. 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlamanın ilk gününde kurallara riayet etmedikleri görüldü. Ayrıca çekim yapıldığı için basın mensuplarına da tepki gösterenler oldu. Bazı vatandaşlar ve pazarcı esnaf ise durumdan şikayetçi olduklarını iletti. Kimi yaşlılar ise durumdan haberdar olmadıkları gerekçesini ileri sürdü. Ona rağmen pazar içinde de sosyal mesafe maske kurallarını dışına çıkıldığı da gözlendi.

Pazarda alışveriş yapan Erdoğan Şimşek isimli bir vatandaş, "Bu sadece bize mahsus değil. İspanya'da insanlar sahillere doluşmuş böyle bir hastalığın varlığına bile inanmıyorlar. Herhalde ya alışıldı ya da vurdumduymazlık aldı başını gidiyor. Bana bir şey olmaz mantığından yırtarız diyorlar" dedi.

Zeynep Gündoğdu isimli bir başka vatandaş ise, "Önde bir güvenlik ve zabıta olması lazım bugün göremiyorum. Denetleme yok, biz mecburuz gelip alıyoruz" diye konuştu. Pazarcı esnafı Ersin Aksoy da, "Sonumuz ne olacak bilmiyoruz. Hiç denetim yok, durumlar sıkıntılı görünüyor. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz. Yasaklara uyulmuyor, müşterilerimizin çoğu 65 yaş üstü artık diyecek bir şey bulamıyorum" sözlerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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