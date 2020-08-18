Müdür örnek oluyor, öğrenciler okuyor
|18 Ağustos 2020 15:49
|Yazdır
Samsun Alaçam Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Samsun İçin Okuma Vakti Projesi" kapsamında her akşam saat 20.00'de kitap okuyor.
Okulların kapalı olması onlar için önem arz etmiyor. Onlar öğretmenlerinin rehberliğinde her akşam kitap okuyarak bir nevi telafi eğitimi yapıyorlar. Okulların açılmasını sabırsızlıkla bekliyorlar.
Okul öğrencilerinin kendi aralarında okuma alışkanlığının tüm topluma yayılması "Samsun için Okuma Vakti Projesi" kapsamında kitap okuyarak vakitlerini geçiriyorlar. Okul Müdürü İbrahim Şenel, projeyi her fırsatta öğrencilerine anlatarak okumanın önemine vurgu yapıyor. Şenel, kitap okuma alışkanlığının çocuklara hayatın her alanında büyük kazanımlar sağlayacağına işaret ederek bu alışkanlığı bütün topluma yaymak, ailelerin de desteğini almak için projenin hayata geçirildiğini bildirdi.
Şenel, "Kitap okumanın okul geneline yayılması, ailelerin de buna destek vermesi anlamında bir çalışma yapmaya karar verdik. 'Samsun okuyor, ben de okuyorum' sloganıyla bütün aileleri öğrenciler ile birlikte saat 20.00'de televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını kapatarak kampanyaya katılmaya çağırıyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|31 Ağustos'ta başlayacak DYK'ların iş takvimine dair 4 maddelik resmi yazı
17 Ağustos 2020 19:54
|MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
15 Ağustos 2020 19:08
|Öğretmenlerin mesleki çalışması 24 Ağustos'ta başlayacak
14 Ağustos 2020 17:06
|Öğretmenlerden 'ateş ölçen, maske veren' robot
13 Ağustos 2020 18:20
|Öğretmenlerin mazeret nakil başvuruları başladı
12 Ağustos 2020 16:01
|MEB, bu kez il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalıdır
12 Ağustos 2020 11:00
|Öğrencisini istismar eden öğretmen meslekten ihraç edildi
11 Ağustos 2020 19:08
|Öğretmenler, özür durumunda, istedikleri yerleri tercih edebilirler mi?
11 Ağustos 2020 11:45
|MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı
10 Ağustos 2020 11:15
|Gezgin öğretmen kaplumbağanın esneme anlarını görüntüledi
09 Ağustos 2020 14:29