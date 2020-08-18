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Müdür örnek oluyor, öğrenciler okuyor

Samsun Alaçam Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Samsun İçin Okuma Vakti Projesi" kapsamında her akşam saat 20.00'de kitap okuyor.
 18 Ağustos 2020 15:49
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Müdür örnek oluyor, öğrenciler okuyor

Samsun Alaçam Atatürk Ortaokulu öğrencileri "Samsun İçin Okuma Vakti Projesi" kapsamında her akşam saat 20.00'de kitap okuyor.

Okulların kapalı olması onlar için önem arz etmiyor. Onlar öğretmenlerinin rehberliğinde her akşam kitap okuyarak bir nevi telafi eğitimi yapıyorlar. Okulların açılmasını sabırsızlıkla bekliyorlar.

Okul öğrencilerinin kendi aralarında okuma alışkanlığının tüm topluma yayılması "Samsun için Okuma Vakti Projesi" kapsamında kitap okuyarak vakitlerini geçiriyorlar. Okul Müdürü İbrahim Şenel, projeyi her fırsatta öğrencilerine anlatarak okumanın önemine vurgu yapıyor. Şenel, kitap okuma alışkanlığının çocuklara hayatın her alanında büyük kazanımlar sağlayacağına işaret ederek bu alışkanlığı bütün topluma yaymak, ailelerin de desteğini almak için projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

Şenel, "Kitap okumanın okul geneline yayılması, ailelerin de buna destek vermesi anlamında bir çalışma yapmaya karar verdik. 'Samsun okuyor, ben de okuyorum' sloganıyla bütün aileleri öğrenciler ile birlikte saat 20.00'de televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını kapatarak kampanyaya katılmaya çağırıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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