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Niğde'de gezerek yiyecek tüketilmesi ve sigara içilmesi yasaklandı

Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde gezerek yiyecek ve içecek tüketilmesi, sigara içilmesi yasaklandı.
 18 Ağustos 2020 15:55
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Niğde'de gezerek yiyecek tüketilmesi ve sigara içilmesi yasaklandı

Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde gezerek yiyecek ve içecek tüketilmesi, sigara içilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında İl Pandemi Kurulu, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş ve altındakilerin, birinci derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet, taziye, mevlit gibi programlara katılmalarının yasaklanması kararı alındı.

Yine 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-12.00 saatlerinde pazar yerlerine gitmelerine ve 08.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Park ve çay bahçelerinde her masada en az 2 kişi olacak şekilde düzenleme yapılması kararlaştırılan toplantıda, kent merkezinde yoğunluk yaşanması ihtimali olan Bor, Dr. Sami Yağız, Atatürk, İstasyon, Bankalar, Terminal ve Yeniçarşı caddelerinde maske çıkarılmasına yol açacağı için gezerek yiyecek ve içecek tüketilmesi, sigara içilmesi yasaklandı.

Ayrıca tarım işçilerinin taşınmasına yönelik gerekli kontrollerin sıkılaştırılması, sokak düğünlerinde yemek verilmesinin ve ambalajsız ikramların yasaklanması kararlaştırıldı.

Vali Şimşek, toplantıda, özellikle son bir ayda kentteki vaka sayılarında artış gözlendiğine dikkati çekti.

Denetimlerin yoğun şekilde devam edeceğini belirten Şimşek, "Tüm hedefimiz ilimizdeki koronavirüs vaka sayılarını, okulların açılma tarihi 21 Eylül'e kadar daha düşük seviyelere getirmek." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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