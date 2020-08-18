Bu ilde de vaka artışı sürüyor, harita kırmızıya döndü
|18 Ağustos 2020 16:03
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Kars'ta Korona virüs (Covid-19) vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Kars'ta korona virüs tablosu yeşilden kırmızıya döndü.
Covid-19 ile mücadeleye çok iyi başlayan Kars'ta son günlerde vaka sayılarının artmasına, dışarıdan Kars'a gelenlerin neden olduğu belirtildi. Dışarıdan gelen vatandaşların katıldıkları düğün ve taziye ziyaretlerinde yeterince önlem almamaları vaka sayılarını artırdı.
Hastanelerde vaka yoğunluğundan dolayı ev karantinalarının da başladığı Kars'ta bazı köyler ve bir belde de karantinaya alınmış bulunuyor. Yetkililerin sürekli sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunduğu Kars'ta merkezde uyarılara vatandaşların büyük çoğunluğu uyarken, özellikle kırsal kesimlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı ortaya çıktı.
Kars merkezde yapılan düğün ve taziye ziyaretlerinde tedbirlere dikkat edilirken, ilçe ve köylerde yapılan düğün ve taziye ziyaretlerinde tedbirler neredeyse yok sayılıyor. Vaka sayılarındaki artışa tedbirlere uyulmaması da etken oluyor.
Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Kars'ta korona virüs tablosu yeşilden kırmızıya dönüştüğü görülürken, kırmızıya dönen ve yoğunluğun yaşandığı mahalle, cadde ve sokaklarda dikkat çekti.
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