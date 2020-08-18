7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 226 gündür sürdürülen aramalara rağmen bulunamadığı belirtilerek, genç kızı su altı arama robotu, sonar ve kurbaga adam personelinin dalıslarıyla yapılan arama çalışmalarının bugün itibariyle sona erdirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama faaliyetlerinin, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren son görüldügü yer olan ve Dinar Köprüsü olarak da bilinen Sarı Saltuk Viyadügü ile Uzunçayır Barajı'nda yapıldığı hatırlatıldı.

Arama çalışmalarının arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları kullanılarak gerçeklestirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"180 gün devam eden su altı arama çalışmalarından netice alınamaması nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde su altı arama çalışmaları sonlandırılmış, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku'nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajı'nın tahliye edilmesi gündeme gelmistir. 6 Agustos 2020 tarihinden itibaren gerçeklestirilen tahliye çalısmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür. Bu suretle AFAD Baskanlıgı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü, Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı ve AFAD Il Müdürlüklerinden olusan 68 su altı ve su üstü personeli, 3 row (sualtı arama robotu), 1 sonar cihazı, 11 bot ile su üstü ve su altı arama çalısması yapılmış, 39 Tunceli özel haraket polisi, 20 AFAD gönüllüsü ile kıyı seridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kısmen tahliye işlemi sonrası 13 gün aralıksız devam eden çalısmalarda arama sahasının 15 sektöre bölündüğü ve 4 kilometre mesafede yaklasık 1320 dönüm büyüklügündeki alanda su altı ve su üstü arama çalısmasının titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Su altı arama robotu, sonar ve kurbaga adam personelinin dalıs marifeti ile yapılan çalısmalar 18 Ağustos 2020 tarihinde sonlandırılmıstır." bilgisi paylaşıldı.

- Bu tür aramalar 7 gün yapılırken 226 gün boyunca sürdürüldü

Doku'nun bulunması için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar yapılan çalısmalar AFAD Baskanlıgı, Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı, Emniyet Genel Müdürlügü, Jandarma Genel Komutanlıgı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Istanbul, Izmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaras Büyüksehir Belediyeleri, Sivil Toplum Kurulusları, üniversiteler ve AFAD gönüllülerinden olusan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4 sonar, 3 arama köpegi ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek gerçeklestirilmis olup arama çalısmaları sonucu Doku'ya ulasılamamıstır. Bu tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır."

- Bakanlığın görevlendirdiği özel ekip Tunceli'de 3 ay olayı soruşturdu

Doku'nun sadece su altı ya da su üstünde aranmadığına işaret edilerek, "Günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarı Saltuk Viyadüğü'nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup ayrıca Sarı Saltuk Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür." açıklamasında bulunuldu.

Içisleri Bakanlıgınca görevlendirilen özel ekibin Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasını sorusturmak amacıyla 90 gün görev yaptığı anlatılan açıklamada, olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği vurgulandı.