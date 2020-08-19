Adaylar 2020 KPSS'ye hazırlanamıyor, ASDEP sonuçları açıklanmalı!
|19 Ağustos 2020 00:02
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2017 yılında yapılan 1500 kişilik ASDEP personeli alımı sonrası 2018 yılı içerisinde yeniden ASDEP Personeli alımının yapılacağı belirtilmiştir.
Ancak üzerinden geçen zamana ve adayların yaşadığı tüm strese rağmen ASDEP Personeli alım ilanı ancak 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanmıştır.
Başvurular ise 27 Kasım 2019 - 06 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılabilmiştir.
Yapılan başvurular sonrası mülakata katılacak adayların belirlenmesi süreci üç ay sürmüş ve mülakatların Mart-Nisan aylarında yapılacağı belirtilmiştir, ancak yaşanan Covid19 salgını sebebiyle yapılması planlanan mülakatlar ileri bir tarihe ertelenmiş, ertelen mülakatlar ise 15 Haziran 2020 - 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılarak sona erdirilmiştir.
Gelinen noktada, sözlü sınav sonuçları 1 aydır açıklanamadığı gibi ne zaman açıklanacağına dair adaylara herhangi bir bilgi verilmemektedir.
2020 KPSS sınavı 6 Eylül'de yapılacak olup, ASDEP sözlü sınavına giren adaylar KPSS'ye konsantre olamamaktadır.
Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan sözlü sınav sonuçlarını açıklamasını talep ediyor.
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