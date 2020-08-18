Sığınmacıların bindiği bottan 13 FETÖ şüphelisi çıktı
|18 Ağustos 2020 16:50
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta yakalanan 13 FETÖ şüphelisinden ikisi örgüt üyeliğinden, 11'i yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminden tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında bir grup sığınmacının lastik botla Midilli Adası'na doğru açıldığı tespit edildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 22 sığınmacı yakalandı.
Karaya çıkarılan sığınmacılardan birinin Afganistan, 21 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu tespit edildi.
Türk vatandaşların yapılan kimlik kontrollerinde 11'inin daha önce haklarında FETÖ'den işlem yapılan şüpheliler olduğu, Cemal K. (28) ve Şeyma Nur Y'nin (30) ise örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.
Çanakkale'ye getirilen 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 11'i yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimi, ikisi ise FETÖ üyeliğinden tutuklandı.
Diğer 9 kişi arasındaki 5 çocuğun yakınlarına teslim edildiği, 4 kişi hakkında ise işlem yapıldığı öğrenildi.
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