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İki doktorun hastane koridorundaki kavgası kamerada

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Gökşin ile meslektaşı Prof. Dr. Ali Vefa Ö'nün hastane koridorunda kavga etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
 18 Ağustos 2020 16:55
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Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İbrahim Gökşin ile meslektaşı Prof. Dr. Ali Vefa Ö'nün hastane koridorunda kavga etmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Hastanede 2017 yılında iki doktorun kavga etmesine ilişkin Denizli 6. Asliye Ceza Mahkemesinde süren dava dosyasına hastanenin güvenlik kameralarından alınan görüntüler eklendi.

Darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olan Prof. Dr. İbrahim Gökşin, gazetecilere yaptığı açıklamada 2017 yılında hasta değerlendirmesi yaptığı sırada Prof. Dr. Ali Vefa Ö. ile aralarında tartışma yaşandığını, bu sırada Ali Vefa Ö'nün saldırısına uğradığını savundu.

Saldırı sonucu başı ve dudaklarında yarıklar oluştuğu, bir dişinin kırıldığını, 10 gün iş görmezlik rapor aldığını anlatan Gökşin, olay sonrası gözaltına alınan Ali Vefa Ö'nün serbest bırakıldığını kaydetti.

Üniversitede yapılan disiplin soruşturmasında Ali Vefa Ö'ye kınama cezası verildiğini belirten Gökşin, şöyle konuştu:

"Adli rapor ve kamera kayıtları incelenmeden bu kişiye dönemin rektörü tarafından kınama cezası verildi. YÖK Kanununa göre meslektaşa fiili saldırının cezası kamu görevinden çıkartmadır. Bana saldıran kişi, rektör ve soruşturmacı tarafından korundu. Bu saldırının karşılığı bu olamaz. Dava sürecimiz devam ediyor. Ancak beni darbeden kişiyle aynı yerde çalışmaya devam etmek zorundayım. Yaşananlar nedeniyle psikolojik travma yaşıyorum."
Anadolu Ajansı
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