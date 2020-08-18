Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden karşılıklı olarak gerçekleşen Çorlu-Ankara uçak seferlerinin salgın nedeniyle verilen aranın ardından, yeniden başlayacağı bildirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçak seferlerinin 3 Eylül Perşembe günü başlayacağını ve haftanın üç günü gerçekleşeceğini söyledi.

Uçuşların pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri yapılacağını ifade eden Kaymakam Sarılı, "Çorlu - Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor. Seferler kapsamında, Ankara Esenboğa Havalimanından saat 18.00'da kalkacak uçak 19.10'da Çorlu Atatürk Havalimanı'na iniş yapacak 19.55'de Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak uçak ise saat 20.15'de yeniden Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapacak.'' dedi.