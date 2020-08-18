Başkanında virüs tespit edilen belediyede 'çadırlı hizmet' dönemi
|18 Ağustos 2020 17:22
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine bazı belediye hizmetleri, bina dışına kurulan çadırlarda verilmeye başlandı.
Başkan Yücel'in Kovid-19'a yakalanmasının ardından belediye içerisindeki sirkülasyonun azaltılması amacıyla bina girişinde çadırlar kuruldu. Belediyenin çözüm masası, emlak müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü ve bilgi işlem müdürlüğü hizmetleri bu çadırlarda veriliyor.
Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Kovid-19 sürecindeki tedbirlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.
Yoğunluğun olduğu birimler için bina dışında hizmet alanı kurduklarını belirten Erdoğan, "Maske ve sosyal mesafe tedbirlerine muhakkak dikkat edilmesini rica ediyoruz. Ayrıca hemen hemen tüm hizmetlerimizin online sistemle de verildiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımıza belediyeye gelmeden önce online hizmetleri denemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyuran Belediye Başkanı Yücel, hastanede kontrol amaçlı izole durumda olduğunu bildirmişti.
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