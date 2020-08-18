Öğretmenlerden 'Okulları Birlikte Açacağız' yürüyüşü

Tokat'ta Valiliğin öncülüğünde öğretmenler "Okulları Birlikte Açacağız" yazılı tişörtler giyerek yürüdü.

Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da katıldığı yürüyüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Hıdırlık Köprüsü'ne kadar sürdü.

Yürüyüşe katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgınına işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Tokat olarak koronavirüse karşı canla başla bir mücadele veriyoruz. Bugün bütün öğretmenlerimizle beraber koronavirüse karşı mücadele etmek, özellikle maske, sosyal mesafe, hijyen konusunda bir kamuoyu oluşturmak, duyarlılığı artırmak için bir araya geldik. Bugün hep beraber yürüyeceğiz, okulları birlikte açacağız. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız lazım. Toplumumuzun bütün fertlerini korumamız lazım. İnşallah bu pandemiye karşı mücadelemizden de toplum olarak başarıyla çıkacağız."

Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı kararların alındığına dikkati çeken Balcı, "Düğünler ile ilgili olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunu topladık. Düğünler saat 14.00 ile 22.00 arasında yapılacak. Düğün salonu işletmecileri ve düğün sahipleri maske ve sosyal mesafe kurallarına önce taahhütname verecekler. Aksi takdirde gerekli yasal yaptırımlar ile karşı karşıya kalırlar. Koronavirüs ile mücadeleyi önemsememiz lazım. Bir kişinin canı bile bizim için çok kıymetli." diye konuştu.