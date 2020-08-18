1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasağı duyunca gençleşti

Türkiye'de korona vak'alarının artması üzerine 65 yaş üzerine kısıtlama getirilirken, Bursa'da ekipler pazar yerinde denetim yaptı. Yaş sınırına takılan bir vatandaşın, pazara girmek için yaşını küçük söylemesi gülüşmelere sebep oldu
 18 Ağustos 2020 17:43
Yazdır

Normalleşme takvimiyle birlikte sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar getirildi. Bazı vilayetlerde düğün ve cemiyet gibi davetlere katılamama yasağı gelirken, bazılarında ise bununla birlikte kalabalık alanlarda belirli saatlerde bulunmama kararı alındı. Bu yasaklardan nasibini alan illerden bir tanesi de Bursa oldu.

Bursa'da korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustosta alınan kısıtlama kararı iptal edilerek yeni düzenleme yapıldı. Yeni tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların için semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00 ile 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi haricinde semt pazarı ve pazar yerlerine girmemelerine karar verildi.

Alınan kararla birlikte harekete geçen belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tek tek vatandaşlarla ilgilendi. Pazarda olan vatandaşların bir an önce pazarı terk etmeleri istenirken, yaşlıların pazara girişlerine ise izin verilmedi.

Pazar girişinde yaşanan bir diyalog ise gülüşmelere sebep oldu. Pazara girmek isteyen bir teyzeye 65 yaşında olduğu için pazara alınmayacağı tebliğ edildi. Alınan kararla ilgili bilgi verildi. Yaşlı teyze, "Evde yiyecek yemeğim yok. Benim yaşım 62. Az önce yanlış söyledim" diyerek herkesi güldürdü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salda Gölü için yeni yasaklar
18 Ağustos 2020 18:41		 Bu ilçede kaymakam ve belediye başkanının testleri pozitif çıktı
18 Ağustos 2020 18:30
Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisine ödül
18 Ağustos 2020 17:59		 Deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
18 Ağustos 2020 17:24
Başkanında virüs tespit edilen belediyede 'çadırlı hizmet' dönemi
18 Ağustos 2020 17:22		 Testi pozitif çıkan vatandaştan 'hastalığı saklamayın' uyarısı
18 Ağustos 2020 16:47
İl Sağlık Müdürlüğü: Numuneler kaybolmadı
18 Ağustos 2020 16:17		 Bu ilde de vaka artışı sürüyor, harita kırmızıya döndü
18 Ağustos 2020 16:03
Ankara'da 65 yaş kısıtlamasına ilk gün uyulmadı
18 Ağustos 2020 15:42		 Virüslü iki kişi hükümet konağına girerken yakalandı
18 Ağustos 2020 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:37 - Biden'a tepki: Açıklamaları diplomatik nezaketten çok uzak18:36 - MEB, yurtdışına öğretmen ve okutman görevlendirme sonuçlarını açıkladı18:33 - Virüs maden işçilerine sıçradı: 53 işçi karantinada18:30 - Bu ilçede kaymakam ve belediye başkanının testleri pozitif çıktı18:27 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:14 - DSÖ'den çağrı: Grip aşısı olun
18:10 - İki ilimizde mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı17:59 - Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisine ödül17:50 - İki belediye başkanının daha testi pozitif çıktı17:45 - Dört ilde düğünlere virüs kısıtlaması17:43 - Yasağı duyunca gençleşti17:39 - 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku
17:33 - Çeyrek altın 767 TL'ye yükseldi17:31 - AK Parti MKYK toplantısı sona erdi17:29 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:27 - Öğretmenlerden 'Okulları Birlikte Açacağız' yürüyüşü17:24 - Deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
17:22 - Başkanında virüs tespit edilen belediyede 'çadırlı hizmet' dönemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Günde 8 TL'ye 10.000 TL kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Uyku göz bandı 1
İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum 1
sinav.memurlar.net 1
kütahya 1
Abdullah Gülden neden bu kadar korkuyorlar 3
mahalle düğünleri 2
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
kadın programları 2
17 ağustos marmara depremi 1
manisa 1
SON İLANLAR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 memur alacak
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonk Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Fırat Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam