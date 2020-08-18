Yasağı duyunca gençleşti
|18 Ağustos 2020 17:43
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Normalleşme takvimiyle birlikte sokağa çıkmaya başlayan 65 yaş üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlamalar getirildi. Bazı vilayetlerde düğün ve cemiyet gibi davetlere katılamama yasağı gelirken, bazılarında ise bununla birlikte kalabalık alanlarda belirli saatlerde bulunmama kararı alındı. Bu yasaklardan nasibini alan illerden bir tanesi de Bursa oldu.
Bursa'da korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustosta alınan kısıtlama kararı iptal edilerek yeni düzenleme yapıldı. Yeni tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü vatandaşların için semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00 ile 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi haricinde semt pazarı ve pazar yerlerine girmemelerine karar verildi.
Alınan kararla birlikte harekete geçen belediye ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tek tek vatandaşlarla ilgilendi. Pazarda olan vatandaşların bir an önce pazarı terk etmeleri istenirken, yaşlıların pazara girişlerine ise izin verilmedi.
Pazar girişinde yaşanan bir diyalog ise gülüşmelere sebep oldu. Pazara girmek isteyen bir teyzeye 65 yaşında olduğu için pazara alınmayacağı tebliğ edildi. Alınan kararla ilgili bilgi verildi. Yaşlı teyze, "Evde yiyecek yemeğim yok. Benim yaşım 62. Az önce yanlış söyledim" diyerek herkesi güldürdü.
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