1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisine ödül

Bursa'da yol kenarında bulduğu 100 bin liradan fazla parayı sahibine teslim eden temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi.
 18 Ağustos 2020 17:59
Yazdır
Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisine ödül

Bursa'da yol kenarında bulduğu 100 bin liradan fazla parayı sahibine teslim eden temizlik işçisini belediye başkanı ödüllendirdi.

Osmangazi Belediyesi'nde çalışan 57 yaşındaki Habib Çaylı, temizlik yaptığı esnada bir çöp konteynerinin yakınında poşet olduğunu fark etti. Poşetin içinde para olduğunu gören Çaylı, durumu amirine bildirdi. Çaylı, olay yerine gelen amiri ile durumu polise haber verdi. Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler olay yerine gelerek para destesinin üzerinde ismi yazılan banka ile irtibata geçti. Ardından polis merkezine gelen Çaylı, tutanakla beraber parayı polislere teslim etti. Kendisinin de yakın zamanda kredi çektiği öğrenilen temizlik görevlisi Çaylı'nın bu davranışı herkese örnek oldu. Çöpçünün yaptığı bu örnek davraşının ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, temizlik işçisini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Çalışanımız aslında olması gerekeni yapmış. Parayla imtihan kolay değil. İnsan değişik duygu ve düşüncelere dalabilir, ama olması gerekeni yapıyor. Bu bir alın teri, bir kişinin hakkı olan para. İnsan şeytana uyabilir. Olması gereken uymamaktır, bunun sahibini bulmaktır. Arkadaşımız bunu yapıyor. Önce şefine, sonra polise teslim ediliyor para, bunu biz daha önce de yaşadık. Arkadaşlarımız para buldu, sahibine teslim ettik. Osmangazi büyük bir aile. Bizler bu ailenin birer ferdiyiz. Osmangazi'deki güzellikleri yaşarken o güveni de tesis ediyoruz. İnsan çok değerli, bir şeyini çöp diye atabilir. Bunu bulup onu yerine vermek güzel bir davranıştır. Vakıf şehri bir yerde hizmet yapmaktan onur duyuyoruz. Burada hizmet yapmak şerefli, bir o kadar da zordur. Biz bu zorlukları arkadaşlarımızla aşıyoruz" dedi.

Paraları bulup teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı, "Yeni kredi çekmiştim, borçlandım. Buna rağmen parayı bulup teslim ettim. Parayı yol kenarında bulduğum gibi karakola götürdüm" şeklinde konuştu.

Temizlik işçisi, çöpte bulduğu yüklü parayı polise teslim etti
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Salda Gölü için yeni yasaklar
18 Ağustos 2020 18:41		 Bu ilçede kaymakam ve belediye başkanının testleri pozitif çıktı
18 Ağustos 2020 18:30
Yasağı duyunca gençleşti
18 Ağustos 2020 17:43		 Deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
18 Ağustos 2020 17:24
Başkanında virüs tespit edilen belediyede 'çadırlı hizmet' dönemi
18 Ağustos 2020 17:22		 Testi pozitif çıkan vatandaştan 'hastalığı saklamayın' uyarısı
18 Ağustos 2020 16:47
İl Sağlık Müdürlüğü: Numuneler kaybolmadı
18 Ağustos 2020 16:17		 Bu ilde de vaka artışı sürüyor, harita kırmızıya döndü
18 Ağustos 2020 16:03
Ankara'da 65 yaş kısıtlamasına ilk gün uyulmadı
18 Ağustos 2020 15:42		 Virüslü iki kişi hükümet konağına girerken yakalandı
18 Ağustos 2020 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:37 - Biden'a tepki: Açıklamaları diplomatik nezaketten çok uzak18:36 - MEB, yurtdışına öğretmen ve okutman görevlendirme sonuçlarını açıkladı18:33 - Virüs maden işçilerine sıçradı: 53 işçi karantinada18:30 - Bu ilçede kaymakam ve belediye başkanının testleri pozitif çıktı18:27 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:14 - DSÖ'den çağrı: Grip aşısı olun
18:10 - İki ilimizde mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı17:59 - Yüklü miktarda parayı sahibine ulaştıran temizlik işçisine ödül17:50 - İki belediye başkanının daha testi pozitif çıktı17:45 - Dört ilde düğünlere virüs kısıtlaması17:43 - Yasağı duyunca gençleşti17:39 - 2 kişinin ölümüne neden olan sürücüye Yargıtay şoku
17:33 - Çeyrek altın 767 TL'ye yükseldi17:31 - AK Parti MKYK toplantısı sona erdi17:29 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:27 - Öğretmenlerden 'Okulları Birlikte Açacağız' yürüyüşü17:24 - Deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
17:22 - Başkanında virüs tespit edilen belediyede 'çadırlı hizmet' dönemi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Virüsün yayılmasını engellemek için eski yasakların (sokağa çıkma, işyeri kapama, seyahat yasağı vs.) yeniden gelmesini ister miydiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakam, tebdili kıyafetle denetime çıktı... 2 memura ceza yazdı
'Okullar bu yıl uzaktan eğitimle devam edebilir!'
Bakan Selçuk: Özel okullarda yüz yüze eğitime izin yok!
Korkulan oldu! 20 kentte yasaklar geri geldi
Öğrenci yurtlarından ranzalar kaldırılacak
YDS'ye yeniden başvuru alınacak
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı
Koronavirüse en çok nerede yakalanılıyor? İşte cevabı
Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Akşener'in eli güçlendi
Günde 8 TL'ye 10.000 TL kredi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kallavi 1
kastamonu 1
mutsuz 2
gram altın 1
Uyku göz bandı 1
Koronavirüs vakalarının yüzde 80i evlerde 1
geçmiş olsun 1
masterchef 1
keyifsiz 1
diyarbakır'daki sosyal deney 2
SON İLANLAR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 40 memur alacak
Malatya İnönü Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Harran Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Afyonk Kocatepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hacettepe Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Gaziantep Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Gazi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Galatasaray Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Fırat Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam